Αναστολές συμβάσεων: Η προθεσμία δηλώσεων για ευπαθείς ομάδες

Προϋποθέσεις και χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων.

Από την Παρασκευή έως και τις 30 Απριλίου 2021, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, που υπάγονται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), και της οποίας η ισχύς παρατάθηκε έως τις 30 Απριλίου 2021 - για τον Απρίλιο - στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Η δήλωση υποβάλλεται επιλέγοντας την ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. "'Ατομα Υψηλού Κινδύνου" του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ' αρ. 37095/1436/17?09?2020 (Β΄ 4011)».

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.82 και 47.89, των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με έναρξη από 12/4/2021 για το μήνα Απρίλιο.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν ΚΑΔ 92.00, ο οποίος είναι κλειστός με εντολή δημόσιας αρχής και μόνο για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες, δηλαδή με ΚΑΔ: 92.00.13, 92.00.13.01, 92.00.13.02, 92.00.13.03, 92.00.13.04, 92.00.19 και 92.00.29.01, των οποίων επιτρέπεται η λειτουργία τους από 12/4/2021, βάσει της σχετικής ΚΥΑ, μπορούν να προβούν σε ορθή επανάληψη των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για όσους εργαζόμενους επιστρέφουν στην εργασία τους.

Για παράδειγμα, εάν έχει υποβληθεί δήλωση αναστολής σύμβασης εργασίας εργαζομένου για όλο το μήνα Απρίλιο και ο εργαζόμενος επιστρέφει στην εργασία του στις 12/4/2021, τότε η επιχείρηση προβαίνει σε ορθή επανάληψη της δήλωσης, τροποποιώντας το διάστημα της αναστολής, δηλαδή από 1/4/2021 έως και 11/4/2021. Οι παραπάνω υποβολές δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 16/4/2021 έως και τις 18/4/2021.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας, ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

