“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: η σύλληψη του Δούκα και τα “καυτά” μυστικά (εικόνες)

Ανίερες συμμαχίες και νέες “φουρτούνες” για τους ήρωες της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες», έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 19 Απριλίου - Επεισόδιο 128

Όλο το χωριό είναι στο γλέντι του γάμου του Προύσαλη και της Ρίζως και οι αδελφές Σταμίρη έρχονται πιο κοντά. Ο Νικηφόρος πηγαίνει τον Σέργιο στο σπίτι τους και η Ασημίνα με τη Δρόσω μοιράζονται οικογενειακές στιγμές με το παιδί. Η Πηνελόπη επιστρέφει στο σπίτι των Σεβαστών και όλοι υποψιάζονται πως έχει να κάνει με τον Μελέτη, που ελπίζει και πάλι πως θα είναι μαζί με την αγαπημένη του. Ο Αλέξης, καταρρακωμένος από τον χωρισμό τους, επικεντρώνεται στην υπόθεση του Θέμελη. Ο Δούκας βεβαιώνεται για την προδοσία του Νικηφόρου. Πώς θα αντιδράσει απέναντι στον γιο του που συνεχίζει να τον προκαλεί; Ο Λάμπρος με την Ελένη ανακαλύπτουν ότι ο Μιλτιάδης έχει σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά του όταν τους αποκαλύπτει τι ομολόγησε στον Δούκα. Ο Προύσαλης και ο Άγγελος υποψιάζονται πως ο Δούκας διέρρηξε το τμήμα και πήρε το σημείωμα και η ομολογία της Ανέτ θα τους το επιβεβαιώσει.

Τρίτη 20 Απριλίου - Επεισόδιο 129

Ο Δούκας περνάει το βράδυ του στο κρατητήριο, ενώ ο δικηγόρος του αναλαμβάνει να πείσει την Ανέτ ν’ αλλάξει την κατάθεσή της και να μην παραδεχτεί πως ο Δούκας διέρρηξε το αστυνομικό τμήμα. Θα πεισθεί η Ανέτ να συγκαλύψει ακόμα ένα έγκλημα του αδελφού της; Η Ασημίνα προσφέρει χείρα βοηθείας στον Νικηφόρο, ενώ τις μόνες στιγμές ευτυχίας στο σπίτι των αδελφών Σταμίρη, τις προσφέρει η παρουσία του Σέργιου. Η τύχη φαίνεται να χαμογελά στην Ουρανία όταν γνωρίζει έναν μεγαλοεπιχειρηματία της Λάρισας. Ο Μιλτιάδης είναι αποφασισμένος να σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης εναντίον του Δούκα, μέσω του Συνεταιρισμού, ενώ ο Νικηφόρος παίρνει μια απόφαση που θα ταράξει, για ακόμα μια φορά, τις σχέσεις του με τον Κωνσταντή.

Τετάρτη 21 Απριλίου - Επεισόδιο 130

Ο Νικηφόρος θα έρθει με μια πρόταση στον Κωνσταντή. Θα φέρει η πρότασή του τη συμφιλίωση ή θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος ανάμεσα στα αδέλφια; Η Μυρσίνη ζητά τη βοήθεια της Ασημίνας για να πείσει τον Νικηφόρο να επιστρέψει στο σπίτι. Η Ασημίνα θα συμμαχήσει, πάλι, με τη Μυρσίνη; Ο Μιλτιάδης είναι αποφασισμένος να γλιτώσει τον Συνεταιρισμό από την τυραννία του Δούκα, παρά την αμφισβήτηση που δέχεται από όλους. Η Ουρανία, ενθουσιασμένη, κλείνει συμφωνία με έναν μεγάλο έμπορο της Λάρισας, τον Σαραντόπουλο. Όλοι τη στηρίζουν εκτός απ’ τον Κυριάκο που τον ζώνουν πάλι τα μαύρα φίδια. Η Δρόσω και η Ασημίνα ελπίζουν πως θα επωφεληθούν από την κατάσταση στο σπίτι των Σεβαστών και θα κρατήσουν τον Σέργιο, όμως, η χαρά τους δε θα κρατήσει για πολύ γιατί θα βρεθούν και πάλι αντιμέτωπες. Η Πηνελόπη παλεύει με τα αισθήματά της για τον Μελέτη και τον Αλέξη, ενώ ο Αλέξης με τον Σπανό πλησιάζουν τον άνθρωπο που πούλησε το δηλητήριο στον δολοφόνο του Θέμελη. Θα καταφέρει o Γραμματικός να φτάσει στην άκρη του νήματος της δολοφονίας του Θέμελη; Ο Νικηφόρος ψάχνει συμμάχους ενάντια στον Δούκα και καταλαβαίνει πως μόνο μια ανατρεπτική και απρόβλεπτη κίνηση θα του δώσει προβάδισμα.

Πέμπτη 22 Απριλίου - Επεισόδιο 131

Ο Κωνσταντής και η Δρόσω δίνουν μια τελευταία ευκαιρία στον έρωτά τους. Όμως, η σχέση της με την Ασημίνα κλονίζεται ξανά όταν η αδελφή της, της ανακοινώνει την ανατρεπτική πρόταση του Νικηφόρου. Ο Μιλτιάδης βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα μετά από, επίσης, μία απρόβλεπτη πρόταση του Νικηφόρου. Τι θα αποφασίσει; Και τι νέες φουρτούνες θα φέρει η απόφασή του στην οικογένεια των Σεβαστών; Ο Βόσκαρης δέχεται στη φυλακή την επίσκεψη μιας γυναίκας που θα φέρει καινούριες ανατροπές. Ο Λάμπρος ανακοινώνει στον Μιλτιάδη μια απόφαση που θα προκαλέσει τριγμούς στη σχέση τους. Η Ελένη, με τη βοήθεια της Ρίζως, αποφασίζει να ρίξει φως σε μια προσωπική της υπόθεση, ενώ ο Μελέτης φτάνει ένα βήμα πριν ανακαλύψει τον δολοφόνο του Θέμελη. Έφτασε η ώρα να έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον δολοφόνο του πατέρα του;

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες. Ακούστε τα συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link

#AgriesMelisses

