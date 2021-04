Life

Jennifer Lopez - Alex Rodriguez: χωρισμός και επισήμως

Τι αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους για τα παιδιά που έχουν.

Οι Jennifer Lopez και Alex Rodriguez αποτελούσαν ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz και η είδηση για τον χωρισμό τους “έσκασε” σαν βόμβα.

Ωστόσο φαίνεται ότι η τραγουδίστρια και ο πρώην παίκτης του baseball έχουν αποφασίσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και να τελειώσουν τον διετή αρραβώνα τους.

Την αποκάλυψη έκαναν μαζί μέσα από κοινή τους δήλωση:

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε καλύτεροι ως φίλοι και ανυπομονούμε να μείνουμε έτσι. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις κοινές επιχειρήσεις και…»

