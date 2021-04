Τεχνολογία - Επιστήμη

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Το Facebook εγκαινιάζει το Get Digital στην Ελλάδα

Δωρεάν σεμινάρια που θα βοηθήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους να κινηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Σε μία εποχή που η ψηφιακή μας παρουσία έχει αναπτυχθεί κατά πολύ και καθένας ζει όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο, είναι επιτακτική η ανάγκη να γνωρίζουμε και να μάθουμε να κάνουμε χρήση των εργαλείων του ψηφιακού κόσμου σωστά και με ασφάλεια. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα το Facebook αποφάσισε να ξεκινήσει την υλοποίηση του GetDigital και στην Ελλάδα, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα διεθνές έργο, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει ενημέρωση, προτάσεις και εξειδικευμένους πόρους για να βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους νέους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να γίνουν συνειδητοί και υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες και να χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία και τις διαδικτυακές πλατφόρμες σωστά και με ασφάλεια. Το DigitalLaunchEvent, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Τύπο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε ζωντανή μετάδοση παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζέττας Μακρή. Παρουσιάστρια και συντονίστρια ήταν η δημοφιλής δημοσιογράφος και πολύ αγαπητό μέλος της κοινότητας γονέων, Δέσποινα Καμπούρη.

Το πρόγραμμα GetDigital χωρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: Τις ψηφιακές βάσεις, την ψηφιακή ευεξία, την ψηφιακή ενδυνάμωση, την ψηφιακή αλληλεπίδραση και τις ψηφιακές ευκαιρίες — που σχεδιάστηκαν ειδικά για γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους (με έτοιμα μαθήματα για διδασκαλία). Αυτά είναι τα θεμέλια που βοηθούν στη δημιουργία δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται σήμερα οι νέοι για να περιηγηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Αυτοί οι πόροι έχουν αναπτυχθεί από το Facebook μαζί με διεθνείς ειδικούς του ψηφιακού κόσμου, οι οποίοι συνεργάστηκαν για την παροχή έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων, που υποστηρίζονται από την πιο σύγχρονη έρευνα που εφαρμόζεται, όχι μόνο στις πλατφόρμες του Facebook, αλλά και σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Μεταξύ των διεθνών εταίρων του έργου, ξεχωρίζουν «γίγαντες» της παγκόσμιας εκπαίδευσης, αλλά και οργανισμοί, όπως τα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και Γέιλ, αλλά και η UNESCO.

Για το ελληνικό λανσάρισμα, το Facebook αποφάσισε να συνεργαστεί με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έναν πρωτοπόρο οργανισμό στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν φύγει από τη ζωή εξέφρασε στο ημερολόγιό του την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας σύλλογος για να απολαμβάνουν όλα τα παιδιά όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό.

«Τον τελευταίο χρόνο, οι ζωές όλο και περισσότερων νέων έχουν στραφεί στον ψηφιακό κόσμο. Το να ανοίξουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο μαζί τους, συζητώντας, τόσο για τις ευκαιρίες, όσο και για τους κινδύνους του διαδικτύου είναι προτεραιότητα για εμάς και αυτός είναι και ο λόγος που λανσάρεται το πρόγραμμα ασφαλούς πλοήγησης GetDigital» αναφέρει ο AngeloMazzetti, HeadofPublicPolicy του Facebook σε Ιταλία και Ελλάδα. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ελπίζουμε αυτό το πρόγραμμα να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να περιηγηθούν με την απαραίτητη γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με το Facebook σε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα, όπως το GetDigital, που εφοδιάζει όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας – νέους, γονείς / κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς - με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να κινούνται με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τα θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου αποτελούν βασική προτεραιότητα και η σχετική εκπαίδευση, όπως και η ανάπτυξη συνεργασιών και νέων πρωτοβουλιών παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η σχεδόν καθολική χρήση του διαδικτύου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για παιδιά και νέους, καθιστώντας την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος πολύτιμη, και πιο αναγκαία από ποτέ. Μέσω της Ακαδημίας μας Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης SmileAcademy θα προωθήσουμε το μήνυμα του GetDigital σε όλη τη χώρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Facebook που μας αναγνωρίζει ως στρατηγικό συνεργάτη και μας επιλέγει να υλοποιήσουμε το διεθνές πρόγραμμα GetDigital στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνει τη δυνατότητα, εργαζόμενοι από κοινού με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο την εκπαίδευση ψηφιακά ενήμερων πολιτών».

Χάρη στη συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το GetDigital θα προσφέρει, επίσης, ευκαιρίες για συναντήσεις με ειδικούς οι οποίοι, κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 5 δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων, θα μοιραστούν συγκεκριμένες συμβουλές και θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα ξεκινήσουν στις 16 Απριλίου και θα πραγματοποιούνται για πέντε εβδομάδες κάθε Παρασκευή από τις 12 μ.μ. έως τη 1 μ.μ. (εκτός της Μ. Εβδομάδας) ζωντανά στη Facebook σελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού. Όποιος δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει ζωντανά, θα βρει διαθέσιμες μαγνητοσκοπημένες τις παρεμβάσεις στη Facebook σελίδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αυτές οι συναντήσεις είναι μια σημαντική ευκαιρία για να εξερευνήσετε μερικά από τα πιο ευαίσθητα και επίκαιρα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση γονείς και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι σε διάδραση με τους νέους: cyberbullying, εξάρτηση από βιντεοπαιχνίδια, ρητορική μίσους, ρατσισμός έως και ακραίες προκλήσεις.

Παρακάτω θα βρείτε τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν σε κάθε σεμινάριο:

Webinar 1 (16/4) - « Πόσο ασφαλής είμαι τελικά στο Internet;»

Webinar 2 (23/4) - «Τρόποι καλής συμπεριφοράς. Ισχύουν στο Internet;»

Webinar 3 (07/5) - «Όταν το bullying δεν γίνεται μόνο στο σχολείο. Τι πρέπει να γνωρίζω;»

Webinar 4 (14/5) - «“Ψαρεύοντας” στα νερά του Internet»

Webinar 5 (21/5) - «Σεξουαλική Κακοποίηση μέσω του Internet. Αλήθειες και μύθοι»

Media Contact Person: Αιμιλία Παπαθανασοπούλου, Hill+Knowlton Strategies, aimilia.papathanasopoulou@hkstrategies.com

