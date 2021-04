Πολιτική

Συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις επαφές του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα και τις δηλώσεις με τον Τσαβούσογλου στην συνέντευξη Τύπου.

«Η σημερινή συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Τούρκο ομόλογό του ανέδειξε για μια ακόμη φορά την ανάγκη να αποκτήσει ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων η διπλωματία μας, με μια στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την οικοδόμηση θετικής ατζέντας σε διμερές και ευρωτουρκικό επίπεδο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, για τη συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου, Άγκυρα.

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «η επιβεβλημένη ανάδειξη των πάγιων ελληνικών και ευρωπαϊκών θέσεων, μετά από μια μακρά περίοδο κλιμακούμενων παραβιάσεων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, στην οποία ορθώς προέβη ο ΥΠΕΞ κ. Δένδιας, δεν γεμίζει αυτό το κενό. Δεν αναπληρώνει τη στάση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού που εδώ και ενάμιση χρόνο χαρακτηρίζεται από αμηχανία και έλλειμμα στρατηγικής».

Προσθέτει, ακόμα, ότι «η Ελλάδα πρέπει να θέτει η ίδια την ατζέντα στα θέματα που την αφορούν και να μην λειτουργεί απαντώντας απλώς σε προκλήσεις, πρωτοβουλίες ή ενέργειες της γείτονος».

Και καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση για τη συνάντηση και τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε σχέση με το Κυπριακό, τις διερευνητικές και την προσφυγή στη Χάγη για την υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, το διάλογο για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στο Αιγαίο, τον ευρωτουρκικό διάλογο και το προσφυγικό, τη Σύνοδο για την Ανατολική Μεσόγειο και την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου».

Κίνημα Αλλαγής: Περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Κυβέρνηση»

Από την πλευρά του, το Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως «πέρα από το αυτονόητο, την διατύπωση των θέσεων της χώρας μας από τον Υπουργό Εξωτερικών κατά την συνέντευξη με τον κ. Τσαβούσογλου, προκύπτουν ερωτηματικά.

Πόσο καλά προετοιμασμένη ήταν η συνάντηση ;

Ποιος ήταν ο στόχος ;

Τι συζητήθηκε στις κατ ίδιαν συναντήσεις ;

Περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Κυβέρνηση»

ΚΚΕ: Το «παζάρι» αναβαθμίζεται και προετοιμάζεται συμβιβασμός

«Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Ν. Δένδια με τον πρόεδρο Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών Μ. Τσαβούσογλου στην 'Αγκυρα, ως συνέχεια των "διερευνητικών συνομιλιών" μεταξύ των δύο ΝΑΤΟϊκών συμμάχων, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφησυχάσει το λαό μας» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι «στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι ο ανταγωνισμός και η οικονομική συνεργασία των αστικών τάξεων και των κυβερνήσεων Ελλάδας - Τουρκίας δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των δύο λαών». «Η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών, στην αποστρατικοποίηση τους, στο χαρακτηρισμό της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης -όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λοζάνης- ως τουρκικής και σε άλλες διεκδικήσεις.

Στις συνθήκες αυτές, τα περί θετικού κλίματος και ατζέντας που ακούστηκαν στην κοινή συνέντευξη τύπου δείχνουν ότι: Το "παζάρι" αναβαθμίζεται και προετοιμάζεται συμβιβασμός για τη συνεκμετάλλευση στην Ανατ. Μεσόγειο και το Αιγαίο, νέα διχοτομικά σχέδια στην Κύπρο, με μεσολαβητές τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, στο φόντο των επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή, στους οποίους συμμετέχουν και οι δύο κυβερνήσεις» σημειώνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει: «Οι ύμνοι του κ. Δένδια στο αποκαλούμενο «κοινοτικό κεκτημένο» αποκρύπτει τον πραγματικό ρόλο της ΕΕ, που διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία και παρεμβαίνει με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, σε βάρος των λαών της περιοχής και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας».

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξωραΐσει την αποτυχία της στα εθνικά θέματα

Η Ελληνική Λύση στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «την ώρα που ο κ. Δένδιας με ύφος απολογητικό απαντούσε στις τουρκικές διεκδικήσεις, χωρίς να προβάλλει ούτε μία ελληνική διεκδίκηση, η Τουρκία παραβίαζε για άλλη μια φορά την εθνική μας κυριαρχία, βγάζοντας επιδεικτικά το Barbaros, συνοδεία πολεμικών, στην καρδιά του Αιγαίου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξωραΐσει την αποτυχία της στα εθνικά θέματα, την ώρα που η Τουρκία δημιουργεί τετελεσμένα, εκμεταλλευόμενη αστοχίες όπως η επίσκεψη του κ. Δένδια, που δεν έπρεπε ποτέ να έχει πραγματοποιηθεί. Αφού δεν προέβαλε ούτε μία ελληνική διεκδίκηση, ούτε απαίτηση για αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο, για την αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου και της Ιωνίας, για το αυτοδιοίκητο Ίμβρου και Τενέδου, για τις αποζημιώσεις στους διωγμένους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, έδωσε και «δώρο» την λειτουργία του μουσουλμανικού τεμένους, ως προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και οι Τούρκοι μετέτρεψαν σε τζαμί την Αγία Σοφία!»

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Ισχυρό λιμενικό σημαίνει και ισχυρή Ελλάδα

Προανακριτική για Παππά: “φωτιές” άναψε ο Τόμπρας

Self test: για ποιους εργαζόμενους γίνεται υποχρεωτικό από την προσεχή Δευτέρα