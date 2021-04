Life

Νατάσα Παζαΐτη: τα γενέθλια, η τούρτα και η ηλικία της (εικόνες)

Με ποιο μήνυμα συνόδευσε την φωτογραφία με την τούρτα και τα κεράκια που έσβησε.

Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή για την Νατάσα Παζαϊτη.

Η σύζυγός του Κώστα Καραμανλή είχε τα γενέθλιά της και πέρασε την ημέρα αυτή έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Μάλιστα, η Νατάσα Παζαϊτη θέλησε να μοιραστεί μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την ημέρα των γενεθλίων της, να ποζάρει χαμογελαστή την ώρα που σβήνει την τούρτα με τα κεράκια και λάμπει από ευτυχία.

