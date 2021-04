Κοινωνία

“Συναγερμός” για την εξαφάνιση ανήλικης

Που και πότε χάθηκαν τα ίχνη της 15χρονης. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Εξαφανίστηκε, στις 10/4 πρωινές ώρες, από τη περιοχή της Κηφισιάς η Ιωάννα Γ., 15 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε, σήμερα, εισαγγελική εντολή και άμεσα προέβη σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι μπορεί να θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα Γ. έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά-μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Φοράει μαύρη φόρμα και άσπρο φούτερ, γυαλιά μυωπίας και έχει σκουλαρίκι κρίκο στη μύτη

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

