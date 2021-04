Συνταγές

Νηστίσιμο κέικ σοκολάτας

Όχι μόνο δεν θα καταλάβει κανείς την διαφορά, αλλά θα το απολαύσετε περισσότερο, καθώς έχει λιγότερες θερμίδες από το κανονικό!

Νηστίσιμο κέικ σοκολάτας, νόστιμο και πανεύκολο, με λιγότερες θερμίδες από το κανονικό χωρίς όμως να υστερεί σε γεύση, μας προτείνει ο Πέτρος Συρίγος, ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Υλικά

200γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

1 ½ κούπα αλεύρι φαρίνα

½ κούπα ζάχαρη

? κούπας ζάχαρη καρύδας

½ κούπα σκόνη κακάο

3 κ.τ.γ μπέικιν πάουντερ

? κούπας λάδι καρύδας

1 κούπα γάλα καρύδας

2 βανίλιες σκόνη

Για το γλάσσο σοκολάτας:

40γρ γάλα καρύδας

80γρ σοκολάτα κουβερτούρα

Η συνταγή

Κόψτε τη σοκολάτα σε κομματάκια και βάλτε τη σε μπαίν μαρί να λιώσει ή σε ένα μπολάκι σκεπασμένο με μεμβράνη για 2 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων και αφήστε τη στην άκρη να κρυώσει. Σε ένα βαθύ μπολ (μπασίνα) ανακατέψτε τη ζάχαρη, το αλεύρι, τη ζάχαρη καρύδας, τη βανίλια, το κακάο, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ. Σε ένα άλλο μπολ βάλτε το λάδι και το γάλα καρύδας και ανακατέψτε καλά. Ενώστε τα στερεά με τα υγρά υλικά και προσθέστε τη σοκολάτα.

