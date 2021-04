Life

Kim Kardashian: το απόλυτο tip για την κυτταρίτιδα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Kim Kardashian είναι η βασίλισσα των beauty tips.

Η συμβουλή της Kim Kardasian για να εξαφανιστεί μια και καλή η κυτταρίτιδα, είναι η ανάμειξη ενός λαδιού σώματος και λοσιόν σώματος και η εφαρμογή του σε στεγνό δέρμα πριν από την άσκηση. “Βάζω το λάδι του σώματος σε όλο το σώμα μου γιατί άκουσα πως αν το βάλεις πριν ασκηθείς, θα έχεις πολύ στιβαρό δέρμα και χωρίς ρυτίδες”, εξήγησε σε ένα βίντεο του Snapchat.

Αυτό το hack, όμως, λειτουργεί πράγματι ώστε να σφίγγει το δέρμα σας;

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr...





Ειδήσεις σήμερα:

Jennifer Lopez - Alex Rodriguez: χωρισμός και επισήμως

Νατάσα Παζαΐτη: τα γενέθλια, η τούρτα και η ηλικία της (εικόνες)

Πέθανε ο Νίκος Ζαχαριάδης