Europa League: Στους “4” Άρσεναλ, Γιουνάιτεντ, Βιγιαρεάλ και Ρόμα

Ποια “ζευγάρια” συνθέτουν την τετράδα των ημιφιναλίστ της διοργάνωσης.

Η εμφατική πρόκριση της Άρσεναλ και τα φαβορί που συνεχίζουν «σημάδεψαν» τις ρεβάνς των προημιτελικών του Europa League. Οι «κανονιέρηδες» με το εμφατικό 4-0 στην Πράγα επί της Σλάβια, οι back to back νίκες των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βιγιαρεάλ, αλλά και η Ρόμα παρά το ισόπαλο 1-1 με τον Άγιαξ, συνθέτουν από το βράδυ της Πέμπτης (15/04) την τετράδα των ημιφιναλίστ της διοργάνωσης.

Το 1-1 στο «Εμιρέιτς» την περασμένη Πέμπτη (8/04) μάλλον... νευρίασε την Άρσεναλ, η οποία σε διάστημα 7 λεπτών στο πρώτο μέρος πέτυχε τρία γκολ, της ακυρώθηκε άλλο ένα με την χρήση VAR και με το επιβλητικό 4-0 η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα θα βρεθεί στους «4», όπου θ΄ αντιμετωπίσει την Βιγιαρεάλ. Ο Πέπε με ένα γκολ και μία ασίστ και ο Λακαζέτ με δύο τέρματα έκαναν ό,τι ήθελαν στην άμυνα των Τσέχων.

Το «κίτρινο υποβρύχιο» μετά το 1-0 στην Κροατία, νίκησε και στο «Κεράμικα» με 2-1 την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η οποία δεν μπόρεσε να κάνει μία ακόμη έκπληξη μετά το «μπαμ» στην φάση των «16» επί της Τότεναμ.

Χωρίς να «πατήσει γκάζι» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε ένα γρήγορο γκολ με τον Έντινσον Καβάνι στο ξεκίνημα και σε συνδυασμό με το «διπλό» στην έδρα της Γρανάδα (2-0) έφτασε πολύ εύκολα στην πρόκριση επί των Ισπανών με το ίδιο σκορ του πρώτου αγώνα (2-0).

Στους «4» θα βρει απέναντί της την Ρόμα, η οποία «πάτησε» στο 2-1 επί του Άγιαξ στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και παρότι βρέθηκε πίσω στη ρεβάνς του «Ολίμπικο», ο Τζέκο φρόντισε στο δεύτερο μέρος να διαμορφώσει το τελικό 1-1 και να στείλει τους «Ρωμαίους» στους ημιτελικούς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ρεβάνς των προημιτελικών του Europa League:

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Αρσεναλ (Αγγλία) 0-4

(18΄ Πεπέ, 21΄πεν,77΄ Λακαζέτ, 24΄ Σάκα)

Ρόμα (Ιταλία)-Αγιαξ (Ολλανδία) 1-1

(72΄ Τζέκο - 49΄ Μπρομπέι)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-1

(36΄ Αλκάθερ, 43΄ Μορένο - 75΄ Όρσιτς)

Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ (Αγγλία)-Γρανάδα (Ισπανία) 2-0

(6΄ Καβάνι, 90΄αυτ. Βαγέχο)

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ (29/04 - 6/05)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) - Ρόμα (Ιταλία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) - Άρσεναλ (Αγγλία)

ΤΕΛΙΚΟΣ (26/05)

Γκντασκ Στάντιουμ, Πολωνία

