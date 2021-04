Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο: Ανοίγει η πλατφόρμα για άτομα με νοσήματα αυξημένου κινδύνου

Σταδιακά και μέχρι τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό ατόμων με υποκείμενα νοσήματα. Οι κατηγορίες νοσημάτων.

Ανοίγει σταδιακά από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 19 Απριλίου, η πλατφόρμα των ραντεβού εμβολιασμού για Covid-19, για την ομάδα ατόμων με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου, ηλικίας 18-59 ετών. Αφορά 800.000 πολίτες. Το άνοιγμα της συγκεκριμένης ομάδας θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με το νόσημα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα εμβολιάζονται, πολίτες άνω των 60 ετών, με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Νοσήματα αυξημένου κινδύνου

Χρόνια καρδιαγγειακή νόσος: Συγγενείς καρδιοπάθειες, υπέρταση με καρδιακές επιπλοκές, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδες, μυοκαρδιοπάθειες, περιφερική αγγειακή νόσος, ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου

Σακχαρώδης διαβήτης: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2

Νοσογόνος παχυσαρκία: Δείκτη μάζας σώματος ³40 kg/m2

Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη κατηγορία), διάμεσοι νόσοι του πνευμονικού παρεγχύματος (που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη κατηγορία), σοβαρό άσθμα με λήψη σε μόνιμη βάση κορτικοειδών από το στόμα ή βιολογικών παραγόντων

Καρκίνος: Διάγνωση καρκίνου συμπαγούς οργάνου κατά την τελευταία 5ετία (που δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία A, νοσημάτων υψηλού κινδύνου)

Ανοσοκαταστολή: Λοίμωξη HIV (με CD4>200 κύτταρα/μL)

Χρόνια νεφρική νόσος: Χρόνια νεφρική νόσος (που δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία Α), νεφρωσικό σύνδρομο

Χρόνια ηπατική νόσος: Αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος

Αιμοσφαιρινοπάθειες: Ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία

Διαταραχές σπληνός: Ασπληνία (περιλαμβάνεται και η λειτουργική ασπληνία)

Χρόνια νευρολογικά νοσήματα: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σοβαρά νευρολογικά νοσήματα στα οποία επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλή σκλήρυνση, επιληψία, άνοια, νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, κληρονομικά και εκφυλιστικά νευρομυϊκά νοσήματα

Σοβαρή ψυχική νόσος: Διάγνωση σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής

Σοβαρή αναπηρία: Άτομα με σοβαρή αναπηρία (που δεν οφείλεται σε νοσήματα υψηλού ή αυξημένου κινδύνου, καταστάσεις για τις οποίες η προτεραιότητα εμβολιασμού έχει ήδη οριστεί)

Γονείς ή φροντιστές παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών με σοβαρά χρόνια νοσήματα: Γονείς ή φροντιστές παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών που δε μπορούν λόγω ηλικίας να εμβολιαστούν τα ίδια και τα οποία έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου, υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση καθώς και παιδιών, που πάσχουν από κυστική ίνωση, καρκίνο συμπαγούς οργάνου (ως και 12 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας), αιματολογικό καρκίνο (ως και 3 χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας), χρόνιο νόσημα του αναπνευστικού που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ' οίκον, βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, σύνδρομο Down ή άλλες πολύ σοβαρές καταστάσεις με κλινικά κριτήρια.

Σημειώνεται την Τετάρτη 21 Απριλίου, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

Ακολούθως, το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

Ο προγραμματισμός του ραντεβού εμβολιασμού γίνεται με τους εξής τρόπους: Εφόσον οι πολίτες έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση, μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) από το 13034, απευθείας από τους πολίτες με την είσοδο τους στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr, σε ΚΕΠ ή φαρμακείο.

