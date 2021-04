Οικονομία

Σεισμός στη Θεσσαλία: 5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τι δήλωσε ο αναπληρωτής Υπ. Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Με το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές που προκλήθηκαν από τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, τα χρήματα θα διατεθούν για την κατασκευή της γέφυρας Βλαχογιαννίου στον Δήμο Ελασσόνας (προϋπ. 4.000.000 ευρώ) και για την αποκατάσταση της οδού Μεσοχώρι - Βλαχογιάννι - Βάρκος (προϋπ. 1.000.000 ευρώ).

Έχουν προηγηθεί Υπουργικές Αποφάσεις του κ. Πέτσα για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 1.250.000 ευρώ σε έξι Δήμους της Θεσσαλίας (Ελασσόνας, Τυρνάβου, Φαρκαδόνας, Λαρισαίων, Παλαμά και Κιλελέρ), για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών των σεισμοπαθών, ύψους 600 ευρώ, καθώς και την αντικατάσταση οικοσκευής, ύψους έως 6.000 ευρώ, στις περιοχές που επλήγησαν από το πρόσφατο χτύπημα του Εγκέλαδου.

«Στηρίξαμε τους πληγέντες στη Θεσσαλία με την άμεση καταβολή των επιχορηγήσεων για την κοινωνική προστασία. Συνεχίζουμε με την υπογραφή της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με 5 εκατομμύρια ευρώ, που επιτρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αποκατάσταση τόσο της γέφυρας στο Βλαχογιάννι όσο και του δρόμου που υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του Μαρτίου. Η άψογη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, από την πρώτη στιγμή που επισκεφθήκαμε τις πληγείσες περιοχές, έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Το είπαμε και το κάναμε», δήλωσε σχετικά ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

