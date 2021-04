Κοινωνία

Νέα Ερυθραία: Καταδίωξη και πυροβολισμοί κατά αστυνομικών (βίντεο)

Άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ δέχθηκαν πυρά από πολεμικό όπλο στη διάρκεια καταδίωξης. Τι είπε ο ΓΓ των Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος στον ΑΝΤ1.

Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς κατά αστυνομικών, εκτυλίχθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Ερυθραία.

Συγκεκριμένα, στη Λ. Θησέως, άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ δέχθηκαν αλλεπάλληλες ριπές πολεμικού όπλου από δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε μηχανή.

Οι ειδικοί φρουροί καταδίωκαν τους δράστες από τη γέφυρα Βαρυμπόμπης και όταν εκείνοι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν, ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας έβγαλε ένα πολεμικό όπλο το οποίο είχε μέσα σε σάκο και πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον των αστυνομικών.

Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ έβγαλαν τα υπηρεσιακά τους όπλα ώστε να ανταποδώσουν τα πυρά, αλλά δεν το έκαναν, καθώς μπροστά από τη μηχανή των δραστών κινούνταν ένα Ι.Χ. με δύο άτομα και δεν ήθελαν να ρισκάρουν τον τραυματισμό αθώων πολιτών.

Τα άτομα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα και τα οποία φορούσαν κράνη και κουκούλες τύπου “full face” εκμεταλλεύτηκαν τη σπουδή που επέδειξαν οι ειδικοί φρουροί ώστε να μην τραυματιστούν οι διερχόμενοι πολίτες και διέφυγαν της καταδίωξης.

Επί τόπου στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις με περιπολικά και μοτοσικλέτες και διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Για το σοβαρό περιστατικό μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο ΓΓ των Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος. Όπως είπε, οι άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ ακολούθησαν ένα “ύποπτο” μηχανάκι και ξαφνικά δέχθηκαν πυρά από «μακρύκαννο πολεμικό όπλο». Εξήγησε πως οι αστυνομικοί δεν ανταπέδωσαν τα πυρά, προκειμένου να μην τραυματιστεί κάποιος πολίτης, ενώ επεσήμανε πως στην περιοχή δεν υπήρχαν στόχοι για ενδεχόμενη ληστεία (π.χ. πρατήριο καυσίμων).

Πηγή: lawandorder.gr

