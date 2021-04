Κοινωνία

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμα

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι έκλεψε το φιαλίδιο από το εμβολιαστικό κέντρο Αγίας Παρασκευής μιλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο διανομέας καφέ που συνελήφθη για κλοπή φιαλιδίου με εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού, από το εμβολιαστικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής.

Ο άνδρας, περιέγραψε πώς πήγε και παρέδωσε τον καφέ στο σημείο και διερωτήθηκε:

«Τι άλλη δουλειά έχω εγώ σε ένα κέντρο υγείας από το να κάνω τη δουλειά μου;», ζητώντας παράλληλα από πιο «ειδικούς» να ψάξουν τι το συνέβη και αρνούμενος ότι πήρε εκείνος το φιαλίδιο.

Σύμφωνα με την εκδοχή του, πήγε στο κέντρο υγείας, πάρκαρε, ανέβηκε, παρέδωσε τον καφέ, έδωσε τα ρέστα, είπαν «δυο κουβέντες», ενώ έκανε όλα αυτά κι έφυγε.

Ερωτηθείς μάλιστα από τον Γιώργο Παπαδάκη, απάντησε πως οι δύο υγειονομικοί τον είχαν συνεχώς στο οπτικό τους πεδίο, αλλά και ότι το φιαλίδιο ήταν σύμφωνα με την κατάθεση των κατηγόρων του, «σε μία θήκη με ένα γάντι από πάνω».

Συνέχισε λέγοντας ότι από την ώρα που στάθμευσε το μηχανάκι μέχρι που επέστρεψε σε αυτό, πέρασαν τέσσερα λεπτά.

«Μετά από δύο ώρες ήρθαν και με πήραν στο κατάστημα που δουλεύω, με έψαξαν, δε βρήκαν τίποτα, με πήγαν στο αυτόφωρο», συνέχισε και ισχυρίστηκε ότι, ο λόγος της σύλληψής του «είναι υποθέσεις που κάνουν αυτοί που δουλεύουν».

«Καλό θα είναι να μην κατηγορούν τον εκάστοτε», είπε, συμπληρώνοντας πως, «δεν κάνω αυτήν τη δουλειά από χόμπι, αυτήν τη στιγμή είμαι το εξιλαστήριο θύμα» και διερωτήθηκε «μήπως θα έπρεπε να ψάξουν λίγο πιο βαθιά, να δουν τα μέτρα ασφαλείας στα κέντρα εμβολιασμών;».

