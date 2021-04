Κόσμος

Βηματοδότης τοποθετήθηκε στον Μάικ Πενς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη, υποβλήθηκε ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, υποβλήθηκε την σε χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπός του.

Ο Πενς, 61 ετών, ο οποίος είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι έπασχε από “ασυμπτωματική” πάθηση της καρδιάς, υποβλήθηκε στην επέμβαση στο νοσοκομείο Inova Fairfax, στη Βιρτζίνια, μετά τα συμπτώματα που είχε και σχετίζονταν με τον αργό καρδιακό ρυθμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Ντέβιν Ο’ Μάλεϊ σε ανακοίνωση.

«Είμαι ευγνώμων για τον ταχύ επαγγελματισμό και τη φροντίδα των εξαιρετικών γιατρών, των νοσηλευτών και του προσωπικού στο Καρδιαγγειακό Ινστιτούτο Inova», δήλωσε ο Πενς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας τις ευχαριστίες του στους γιατρούς του στη γενέτειρά του, την Ιντιάνα.

Όταν ορίστηκε υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, ο πρώην κυβερνήτης της Ιντιάνα αποκάλυψε το ιατρικό ιστορικό του, αναφέροντας μια διάγνωση μπορεί να ήταν ένδειξη υποκείμενης καρδιοπάθειας.

«Η επέμβαση ρουτίνας ήταν επιτυχής, και αναμένεται ο Μάικ Πενς να ανακάμψει πλήρως και να επιστρέψει στην κανονική δραστηριότητα τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Ντέβιν Ο’ Μάλεϊ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σικάγο: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 13χρονο (βίντεο)

Σεισμός στη Θεσσαλία: 5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών

Εμβόλιο: Ανοίγει η πλατφόρμα για άτομα με νοσήματα αυξημένου κινδύνου