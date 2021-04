Αθλητικά

Ο Ομπαμεγιάνγκ νοσηλεύεται με ελονοσία

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου ο επιθετικός της Άρσεναλ. Η φωτογραφία και οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο Γκαμπονέζος ποδοσφαιριστής.

Σοκαριστικά ήταν τα νέα για την Άρσεναλ, καθώς η απουσία του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ από τον προημιτελικό του Europa League με τη Σλάβια Πράγας, δεν οφειλόταν σε τραυματισμό στον αστράγαλο, αλλά σε ελονοσία, με τον διεθνή Γκαμπονέζο επιθετικό, να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο παίκτης σε ανάρτησή του στο Instagram, επισημαίνοντας πως προσβλήθηκε από την ασθένεια, ενώ βρισκόταν στο καμπ της Εθνικής Γκαμπόν για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

«Χαίρετε παιδιά, σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τις κλήσεις. Δυστυχώς κόλλησα ελονοσία, ενώ ήμουν με την Εθνική ομάδα της Γκαμπόν πριν από μερικές εβδομάδες», έγραψε ο Ομπαμεγιάνγκ στο μήνυμά του και προσέθεσε: «Πέρασα στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αυτής της εβδομάδας, αλλά ήδη νιώθω πολύ καλύτερα, χάρη στους θαυμάσιους γιατρούς που ανίχνευσαν τον ιό τόσο γρήγορα. Δεν ένιωθα καλά τις τελευταίες εβδομάδες αλλά θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ σύντομα».

