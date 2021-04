Life

Ο Μιχάλης Ρέππας αποκαλύπτει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου γιατί έχασε τον ύπνο του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο “The 2night Show” ήταν καλεσμένος ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών. Οι δουλειές και η κρίση ηλικίας.

Για την επιστροφή του στη μικρή οθόνη μετά από 25χρόνια μίλησε ο Μιχάλης Ρέππας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που ήταν καλεσμένος στο «The 2night Show» της Πέμπτης. Ο σεναριογράφος και ηθοποιός μίλησε για την τηλεοπτική μεταφορά της θεατρικής παράστασης «Συμπέθεροι από τα Τίρανα», αλλά και τις θρυλικές «Τρεις Χάριτες».«Στην τηλεόραση πατάει το κουμπί και μπορεί να την ανοίξει ο καθένας. Είναι πάρα πολύ σκληρό πράγμα αλλά είναι και το πιο επιδραστικό αλλά και εξαντλητικό…

Είμαι πάρα πολύ καλά και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά δημιουργικά. Δεν το λέω επειδή πρέπει να παρουσιάσω μια δουλειά, αισθάνομαι τριαντάρης.

Έχω πάρα πολλή όρεξη να μπω στα γυρίσματα. Φοβάμαι πάρα πολύ τι αποδοχή θα έχει η δουλειά. Έχω χάσει τον ύπνο μου από την ώρα που το αφήσαμε με τον Θανάση, έχω χάσει τον ύπνο μου! Από την άλλη λαχταράω πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα ηθοποιών που συμφωνήσαμε σε αυτή τη δουλειά και θέλω πάρα πολύ να παίξω μαζί τους. Θα παίξω κι εγώ. Είναι σε 26 κεφάλαια η ίδια ακριβώς ιστορία», είπε ο Μιχάλης Ρέππας.

Δεν έλειψε η αναφορά στις «Τρεις Χάριτες» που έκαναν ρεκόρ τηλεθέασης, ενώ αποκάλυψε και ότι ήταν κοινή απόφασή τους με τον Θανάση Παπαθανασίου να μην επιτρέπονται οι επαναλήψεις της ιστορικής σειράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για την κρίση ηλικίας που πέρασε πριν τα 50. «Σε κάποια φάση είπα ότι έγιναν αυτά που ήθελα. Τώρα; Συνέβησαν πολλά και τίποτα.

Η περίφημη κρίση ηλικίας που αναγνωρίζεις την ταυτότητά σου, την θνητότητά σου κι ότι όλα κάποτε τελειώνουν.

Πρέπει να συμβιβαστείς ότι περνάς σε μια άλλη φάση. Για δυο τρεις μήνες έπαθα μια μελαγχολία κι ότι τίποτα δεν είχε νόημα. Γίνονται όλα ασπρόμαυρα και χάνεται το νόημα», είπε σχετικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Βηματοδότης τοποθετήθηκε στον Μάικ Πενς

Σικάγο: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 13χρονο (βίντεο)

Νέα Ερυθραία: Καταδίωξη και πυροβολισμοί κατά αστυνομικών (βίντεο)