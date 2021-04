Κόσμος

Ιντιανάπολις: Πυροβολισμοί σε εγκαταστάσεις της FedEx (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή, η οποία αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πληροφορίες για πολλά θύματα.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx στην Ινδιανάπολη, ανακοίνωσε η Αστυνομία σήμερα, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες για τυχόν νεκρούς, ενώ πρόσθεσε ότι ο δράστης αυτοκτόνησε.

«Έχουμε πολλούς ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες», επεσήμανε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Τζίνα Κουκ, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιοι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Εξάλλου η Αστυνομία ζήτησε από τους συγγενείς των εργαζομένων στη FedEx να μεταβούν στο ξενοδοχείο Holiday Inn.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx που βρίσκεται στη Μίραμπελ Ρόουντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης, αργά το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό WRTV.

Εκπρόσωπος της FedEx δήλωσε ότι η εταιρεία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. «Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες και συνεργαζόμαστε με τις Αρχές», τόνισε.

