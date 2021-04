Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το νέο ρεκόρ και οι εντυπωσιακές επιδόσεις

Έγινε η τρίτη ομάδα στην Ευρώπη που εξασφάλισε τον τίτλο. Από ποια θέση θα ξεκινήσουν οι πρωταθλητές Ελλάδος το “ταξίδι” τους στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός, το βράδυ της Κυριακής, νικώντας με 3-1 τον Παναθηναϊκό, εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο στην Super League, μόλις στην 3η αγωνιστική των play-off, επτά αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωσή τους, δημιουργώντας νέο ρεκόρ στην Ιστορία των πρωταθλημάτων.

Έγινε η 3η ομάδα στην Ευρώπη τη σεζόν 2020/21, που εξασφάλισε τον τίτλο, μετά τις Ρέιντζερς (Σκωτία) και Μπούντουσνοστ (Μαυροβούνιο). Έχει έως τώρα, 72 βαθμούς (24 νίκες-4 ισοπαλίες-1 ήττα) με την καλύτερη επίθεση (73 γκολ) και άμυνα (15 γκολ), ενώ πρώτος του σκόρερ, είναι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με 20 γκολ, κανένα με πέναλτι.

Αυτός είναι ο 46ος τίτλος για τους “ερυθρόλευκους”, 9ος στις 11 τελευταίες σεζόν, 12ος στα 15 χρόνια της Super League. Επτά περισσότερους από όλες τις άλλες ομάδες μαζί στην Ιστορία του πρωταθλήματος: Παναθηναϊκός (20), ΑΕΚ (12), Άρης (3), ΠΑΟΚ (3), ΑΕΛ (1).

Ο Ολυμπιακός, μία από τις τρεις ελληνικές ομάδες (Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ οι άλλες), που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ, είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους (17) τον 21ο αιώνα, ανάμεσα στα κορυφαία 30 πρωταθλήματα στον κόσμο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Διεθνής ομοσπονδίας Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), ενώ είναι 2ος συνολικά, πίσω από τη Σέριφ (18 στη Μολδαβία), μαζί με Λίνκολν (Γιβραλτάρ), Ονδούρα (Ολίμπια Τεκουτσιγκάλπα) και Νικαράγουα (Ρεάλ Εστέλι).

Είναι 29ος (3.066,5 βαθμοί) στη λίστα της IFFHS, με τις κορυφαίες ομάδες για τα 20 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, ενώ το έμβλημά του, ο “δαφνοστεφανωμένος έφηβος”, βρίσκεται ανάμεσα στα 100 κορυφαία συλλόγων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό “Four Four Two”.

Ο Ολυμπιακός είναι 37ος στη βαθμολογία συλλόγων της UEFA (43.000 βαθμοί), έχοντας συγκεντρώσει 10.000 βαθμούς τη σεζόν 2020/21 όσους και την περασμένη (2019/20).

Σύμφωνα με τη θέση της Ελλάδας (20η /26.000) στη βαθμολογία της UEFA, o Ολυμπιακός θα πρέπει να ξεκινήσει το Champions League 2021/22 από τον 1o προκριματικό γύρο (6/7 και 13-14/7). Εάν, όμως, η ομάδα που θα κατακτήσει το Champions League 2020/21 εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην επόμενη διοργάνωση μέσω του πρωταθλήματός της, περνάει απευθείας στον 2ο προκριματικό γύρο (20/21 και 27-28/7).

