Βορίδης για ψήφο αποδήμων στον ΑΝΤ1: Τέλος στα αντιπολιτευτικά παιχνίδια (βίντεο)

Ο Υπ. Εσωτερικών απένειμε τα εύσημα στον Νίκο Δένδια για τη στάση του στη συνέντευξη Τύπου με τον Τσαβούσογλου. Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Εύσημα στον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκο Δένδια, απένειμε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”. Όπως είπε, «ήταν μία πολύ καλά σχεδιασμένη κίνηση από την πλευρά της Κυβέρνησης» και ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε και υποστήριξε τις πάγιες ελληνικές θέσεις αναφορικά με την Τουρκία και τις προκλήσεις της.

Η στάση της Κυβέρνησης στο θέμα της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη και αποδίδει καρπούς, είπε ο κ. Βορίδης, ενώ παραδέχθηκε πως θα πρέπει να ασκήσουμε κριτική στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

«Ποτέ δεν δεχθήκαμε την πολιτική κατευνασμού» από την ΕΕ, συνέχισε και υπογράμμισε πως «σε όλες τις κινήσεις που έχει κάνει η Τουρκία, έχει λάβει διπλωματικές απαντήσεις. Δεν έχει μείνει καμία αναπάντητη!», υπενθυμίζοντας την παρέμβαση στη Λιβύη και τις επαφές με Αίγυπτο και Ισραήλ.

Ερωτηθείς σχετικά με το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, είπε πως θα εξεταστεί και ότι θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από τη συμπεριφορά της Τουρκίας το επόμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά στην ψήφο των αποδήμων, ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε ξεκάθαρη θέση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως δεν μπορεί κάποιοι να λένε πως είναι υπέρ της άρσης των περιορισμών και να μην την ψηφίζουν επειδή δεν θέλουν να προσμετράται η ψήφος τους στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Εξήγησε πως πρόκειται για Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι μπορούν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και να ψηφίσουν, αλλά δεν τους επιτρέπουμε να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους.

