Δένδιας – Τσαβούσογλου: Οι πρώτες αντιδράσεις της Τουρκίας στο διπλωματικό “μπρα ντε φερ”

Η πρώτη αντίδραση του Τούρκου ΥΠΕΞ και του εκπροσώπου του κόμματος Ερντογάν. Ο τουρκικός Τύπος για τη συνάντηση.

Για «σκάνδαλο» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζοντας τη χθεσινή συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που εξελίχθηκε σε διπλωματικό «μπρα ντε φερ» με ξεκάθαρο νικητή την ελληνική πλευρά.

Η πρώτη αντίδραση από επίσημα «χείλη» ήρθε από τον εκπρόσωπο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, τον Ομέρ Τσελίκ, που έκανε λόγο σε ανάρτησή του έκανε λόγο ακόμα και για «ασέβεια».

«Ασέβεια και διάλογος δεν συμβαδίζουν. Η ασέβεια κι η μισαλλοδοξία δεν είναι μέθοδος διπλωματίας. Όσοι υπεραμύνονται τις θέσεις των κρατών τους με ψέματα για την Τουρκία, διαπράττουν ιστορική τραγωδία». Ανεξάρτητα του το ποιος είναι, οι θέσεις ενός κράτους δεν μπορούν να υπερασπιστούν με ψέματα και μισαλλοδοξίες. Έχουμε δει πολλές φορές στην περιοχή μας να έχουν οδηγήσει σε τέτοιες καταστάσεις το ίδιο τους του κράτος. Όσοι λένε ψέματα για την Τουρκία, οδηγούνται σε αδιέξοδο. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να πολεμάμε μισαλλόδοξους», αναφέρει σε σειρά αναρτήσεων ο Τσελίκ.

Από ελληνικής πλευράς, τόσο οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, όσο και του Τύπου, η πρωθυπουργική γραμμή που εμψυχώθηκε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών τυγχάνει ευρείας αποδοχής, προκαλώντας ακόμα και «ψυχική ανάταση», για όσα συνέβησαν μπροστά στις κάμερες, όταν ο Νίκος Δένδιας απάντησε σε όλες τις προκλήσεις του Τούρκου ομολόγου του.

Το κοινό ερώτημα που προκύπτει είναι το αν «έκλεισαν» οι δίαυλοι επικοινωνίας των ελληνοτουρκικών επαφών, δηλαδή των διερευνητικών εντολών. Η απάντηση ήρθε διά στόματος Τσαβούσογλου, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση.

«Συμφωνήσαμε με τον Νίκο Δένδια να συνεχίσουμε το διάλογο. Συζητήσαμε σημαντικά θέματα, προβλήματα των μειονοτήτων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το μεταναστευτικό και θέματα γειτονίας. Περιμένουμε έναν πιο ειλικρινές και εποικοδομητικό διάλογο από την Ελλάδα», έγραψε στο Twitter, τόσο στα τουρκικά, όσο και στα αγγλικά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

Agreed w/FM @NikosDendias of #Greece to maintain dialogue.

-Discussed outstanding issues, problems of our minority, fight against terrorism, migration and regional issues.

-Expecting more sincere and constructive attitude from Greece. pic.twitter.com/TBVALOOzo3