Κορονοϊός και έμβρυα: Στοιχεία από τις γεννήσεις στην Ελλάδα

Τι ισχύει αναφορικά με την ενδομήτρια μετάδοση του SARS-CoV-2. Η θεραπευτική δράση της μουσικής.

Τι συμβαίνει με την ενδομήτρια μετάδοση του νέου κορoνοϊού SARS-CoV-2 από την μητέρα στο έμβρυο; Η έως τώρα παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να συμβεί, αλλά είναι σπάνια.

Πρόσφατα ευρήματα που προέκυψαν στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ από τη μελέτη πλακούντων κυήσεων μητέρων που είχαν λοίμωξη COVID-19 διαφωτίζουν τους πιθανούς μηχανισμούς με τους οποίους ο νέος κορoνοϊός μπορεί να βλάψει το κύημα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συν-νοσηρότητας. Τα ευρήματα από την πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα παθολογοανατομικής εξέτασης εμβρύου μετά από ενδομήτριο θάνατο σε περίπτωση εγκυμοσύνης μητέρας που έπασχε από λοίμωξη COVID-19, θα ανακοινωθούν στον κύκλο σεμιναρίων “ΑΤΤΙΚΟΡΑΜΑ στη Μαιευτική και Γυναικολογία 2021- Ένας χρόνος COVID-19”, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο, 17 Απριλίου και ώρα 17.00-20.00. Link: https://www.conferre.tv/1yearcovid

Διοργανωτής είναι η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας σε συνεργασία με την Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ.

Μήνυμα επιστημονικής αισιοδοξίας μέσα από τη μουσική

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές της διαδικτυακής ημερίδας, πέραν των επιστημονικών αναλύσεων και θέσεων, των προκλήσεων της πανδημίας καθώς και των θετικών αποτελεσμάτων στην θεραπεία των πασχόντων, «δίνουμε ένα μήνυμα επιστημονικής αισιοδοξίας με την κατάλληλη μουσική, την μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που θεραπεύει, γαληνεύει την ψυχή μας και μας προσφέρει την ελπίδα ότι η δοκιμασία αυτή θα περάσει σύντομα».

Ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης είχε την ευγενή καλοσύνη να επιτρέψει στη Διευθύντρια της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Σ. Καλανταρίδου, και την οργανωτική επιτροπή της διαδικτυακής ημερίδας να χρησιμοποιήσουν την μουσική του για να δείξουν τις στιγμές που το προσωπικό της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ “έγινε μια γροθιά” για να βοηθήσει τις έγκυες με λοίμωξη COVID-19 να γίνουν μητέρες με ασφάλεια. Ως ελάχιστη ευγνωμοσύνη, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αφιερώνει το ΑΤΤΙΚΟΡΑΜΑ 2021 στον Βαγγέλη Παπαθανασίου και στη θεραπευτική δράση της μουσικής του.

Το έργο της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Η Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, στο Αττικό Νοσοκομείο, αντιμετώπισε 76 περιστατικά εγκύων με λοίμωξη COVID-19 στα διάφορα τρίμηνα της κύησης.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς 72 έγκυες και 4 λεχωίδες. Τα 59 από αυτά τα περιστατικά αφορούσαν κυήσεις 3ου τριμήνου, 3 κυήσεις 2ου τριμήνου και 10 κυήσεις 1ου τριμήνου. Διεκπεραιώθηκαν συνολικά 40 τοκετοί.

Όσον αφορά τη συμπτωματολογία, 43 από τις γυναίκες που προσήλθαν ή παραπέμφθηκαν με λοίμωξη COVID-19 στην κύηση, ήταν ασυμπτωματικές ή με πολύ ήπια συμπτωματολογία, 18 εμφάνιζαν μέτριας βαρύτητας λοίμωξη και 15 είχαν σοβαρού βαθμού πνευμονία και αυξημένες ανάγκες σε οξυγόνο.

Λόγω επιδείνωσης των συμπτωμάτων, διακομίστηκαν στη ΜΕΘ και τελικά διασωληνώθηκαν 6 γυναίκες. Από αυτές, 5 ήταν λεχωίδες και μία έγκυος 28 εβδομάδων που διασωληνώθηκε αρχικά, λόγω ραγδαίας επιδείνωσης και γέννησε 3 ημέρες μετά.

