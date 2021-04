Κοινωνία

Γλυφάδα: Ηλικιωμένος έπεσε από τον 2ο όροφο εμπορικού κέντρου (αποκλειστικό βίντεο)

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο κενό. Αποκλειστικές εικόνες εξασφάλισε το “Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Τραγωδία στη Γλυφάδα, το μεσημέρι της Πέμπτης, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να βρίσκει τον θάνατο, όταν έπεσε από τον 2ο όροφο εμπορικού κέντρου.

Η εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 εξασφάλισε και μετέδωσε ένα αποκλειστικό βίντεο με τις αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών να σώσουν τη ζωή του 70χρονου άνδρα.

Η θανάσιμη πτώση σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και έφθασε ασθενοφόρο σε λίγα λεπτά μαζί με την Αστυνομία.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

