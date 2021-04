Κοινωνία

Καισαριανή: Φωτιά στο Άλσος

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε κτήριο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Άλσος της Καισαριανής και συγκεκριμένα σε κτήριο που βρίσκεται μέσα στο Άλσος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Επί τόπου, συνδράμοντας το έργο τους, βρίσκονται και εθελοντές πυροσβέστες.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από περίπου μία ώρα.

Πυρκαγιά σε κτίριο εντός του άλσους Καισαριανής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες με 7 #οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 16, 2021

