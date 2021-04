Life

Συνατσάκη: Είναι ζευγάρι με τον Ιάν Στρατή; (βίντεο)

Η Μαίρη Συνατσάκη απαντά στο κανάλι της στο Youtube στις φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον Ίαν Στρατή.

Η Μαίρη Συνατσάκη τους τελευταίους μήνες, μετά τον χωρισμό της, είναι μόνη, ωστόσο ένα κατικίδιο φούντωσε τις φήμες για νέα σχέση. Ένα πλάνο σε ένα από τα τελευταία βίντεο της στο κανάλι της στο Youtube, ήταν η αφορμή για να ενισχυθπυν εκ νέου τις φήμες, ότι κάτι τρέχει με τον Ίαν Στρατή!

Σε ένα από τα βίντεο της είδαμε ένα μικρό γατάκι στο πλάνο, το οποίο έμοιαζε με το κατοικίδιο του γνωστού καλλιτέχνη.

Η παρουσιάστρια, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το εν λόγω συμβάν, απέφυγε να απαντήσει για το τι συμβαίνει τελικά.

Η Μαίρη Συνατσάκη ανέβασε ακόμη ένα vlog στο κανάλι της στο Youtube, όπου απάντησε στον κόσμο για το γατάκι που όλοι είδαμε στο σπίτι της: «Θέλω να σας πω κάποια πραγματάκια.

"Ας μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά επιτέλους. Ξέρω πως έχουν δημιουργηθεί μερικές απορίες για αυτό το γατάκι που περνάει στο βίντεο για μερικά δευτερόλεπτα.

Υπάρχει ένα δεύτερο γατί στο σπίτι, αλλά θα σας μιλήσω για αυτό εκτεταμένα, όταν μπορώ. Θα σας πω όμως, δε θα σας το κρατήσω για πάντα μυστικό. Αλλά όχι ακόμη, εντάξει;", είπε χαμογελώντας.

