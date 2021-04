Life

Στο “Πρωινό” ο άστεγος από την Αθήνα που έκανε νέα αρχή στην Κοζάνη (βίντεο)

Συγκινεί και γεμίζει με αισιοδοξία η ιστορία του άνδρα που από το δρόμο βρέθηκε στην κτηνοτροφική ζωή.

Μια καινούρια αρχή κάνει στην Κοζάνη ο κύριος Ανδρέας, που φιλοξενείτο στο Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, για τους άστεγους.

Ο 57 ετών, σήμερα, άνδρας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τον 1,5 χρόνο που ήταν άστεγος.

«Ήμουν αρτοποιός, έβρισκα δουλειά και αναγκάστηκα να πάω στη δομή», είπε, ενώ περιέγραψε πως έμεινε για δύο μήνες και σε παγκάκι.

Όμως, μέσω της συνεργασίας που έχει αναπτύξει το Πολυδύναμο Κέντρο με τη Κτηνοτροφική Μονάδα όπου εργάζεται πλέον ο κύριος Ανδρέας, εκπαιδεύτηκε και πήγε κι έπιασε δουλειά εκεί.

«Με βοηθάνε πάρα πολύ, όσο μπορώ τους βοηθώ κι εγώ», δήλωσε χαμογελαστός.

Όταν η Φαίη Σκορδά τον ρώτησε αν είχε δικούς του ανθρώπους, όσο ήταν άστεγος, απάντησε πως «είχα δικούς μου ανθρώπους, αλλά με παραμέλησαν».

«Είχα παντρευτεί, έχω χάσει τη γυναίκα μου, αλλά δεν το βάζω κάτω», είπε όλο ευχαρίστηση για τη νέα του ζωή.

