“YFSF - All Star”: Επιστρέφει την Κυριακή στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Οι μεταμορφώσεις που θα δούμε στο νέο επεισόδιο του "Your Face Sounds Familiar"

Επιστρέφει την Κυριακή Your Face Sounds Familiar μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1 με εντυπωσικές εμφανίσεις.

Η λαμπερή Μαρία Μπεκατώρου θα καλωσορίσει για άλλη μία Κυριακή τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων.

Η εκπομπή "Το Πρωινό" "τρύπωσε" στα παρασκήνια και μίλησε με τους πρωταγωνιστές του σόου του ΑΝΤ1 που έχει μεταμορφώσει τις Κυριακές μας.





