Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: Αντιφατικό το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια ενόψει Σαββατοκύριακο για όλα τα ζώδια στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ένα αντιφατικό διήμερο, υπογραμμίζοντας πως χρειάζεται προσοχή.

Παράλληλα, προέβλεψε πως είναι ευκαρία να προωθήσουμε οικονομικές και προσωπικές υποθέσεις, προειδοποιώντας πως χρειάζεται σύνεση για να αποφευχθούν οι κακοτοπιές!

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα:

