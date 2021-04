Κόσμος

Ιντιανάπολις - πυροβολισμοί: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε γραφεία της FedEx (βίντεο)

Πολύνεκρη τραγωδία συγκλονίζει τις ΗΠΑ. Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ της Πέμπτης στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ομίλου ταχυμεταφορών FedEx κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, όπου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Τζίνα Κουκ.

Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που νοσηλεύονται, πρόσθεσε η Αστυνομία χωρίς να αναφέρει τον αριθμό τους. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερα άτομα νοσηλεύονται, ορισμένα σε κρίσιμη κατάσταση. Σε άλλους δύο τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έβαλε τέλος στη ζωή του.

