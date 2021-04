Η Σάντρα Βουτσά στο “Πρωινό” για τους πίνακες του πατέρα της και τη διαμάχη (βίντεο)

Life

Οι συλλεκτικοί πίνακες του Κώστα Βουτσά και το «ξέσπασμα» της Σάντρας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Δύσκολο και λάθος» χαρακτήρισε η Σάντρα Βουτσά αυτό που καταγγέλλει ότι συμβαίνει με τους πίνακες του πατέρα της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» η κόρη του Κώστα Βουτσά είπε ότι ο πατέρας της αγόραζε πίνακες για πολλά χρόνια, κάτι που «ήταν επένδυση που έκανε για τις τρεις κόρες του».

Η ίδια όμως, καταγγέλλει ότι η δεύτερη γυναίκα του πατέρα της, «τους πήρε και τους έβαλε σε ένα χώρο», αφού πρόκειται για πάνω από 70 πίνακες και δεν χώραγαν κάπου στο σπίτι.

«Σάντρα μου, όταν φύγω από τη ζωή, οι πίνακες θα μοιραστούν σε εσάς τις τρεις», της είχε πει ο πατέρας της, όμως εκείνη καταγγέλλει τη δεύτερη γυναίκα του ότι, «σε κουβέντα που έγινε το καλοκαίρι πήρα τελεσίγραφο: οι πίνακες είναι δικοί μου και δεν τους παίρνεις».

«Εκείνος δεν πίστευε στις διαθήκες και θεωρούσε ότι, όταν φύγει από τη ζωή, θα σεβαστούμε τις επιθυμίες του», απάντησε στο ερώτημα «γιατί δεν έλυνε το θέμα πριν φύγει ο πατέρας μου από τη ζωή».

«Δεν το περίμενα, δεν το περίμενε ούτε εκείνος», είπε, καταλήγοντας ότι, «ο πατέρας της ήταν δίκαιος, ήταν άνθρωπος με κότσι».

