Συνταγές

Kέικ μπανάνας με γλάσο σοκολάτας από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ιδανική πρόταση, νόστιμη και υγιεινή για όλη την οικογένεια, ετοίμασε στο "Πρωινό" ο Πέτρος Συρίγος.

Την συνταγή για ένα υπέροχο, αφράτο και νόστιμο κέικ μπανάνας δείχνει βήμα βήμα ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», Πέτρος Συρίγος.



Είναι εύκολο και εξαιρετική επιλογή για πρωινό ή για κέρασμα σε φίλους.



Συστατικά για κεικ μπανάνας με γλάσο σοκολάτας

5 πολύ ώριμες μπανάνες

360 γρ ζάχαρη καστανή

2 αυγά

120 γρ ηλιέλαιο

1 κ.τ.γ εκχύλισμα βανίλιας

340 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κ.τ.γ σόδα μαγειρική

½ κ.τ.γ κουταλάκι αλάτι

200 γρ κουβερτούρα χοντροκομμένη ή δάκρυα σοκολάτας

Για το γλάσο σοκολάτας

300 γρ κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

400 γρ κουβερτούρα ψιλοκομμένη 70%

1 κ.τ.σ μέλι

30 γρ βούτυρο

Δείτε την εκτέλση και μυστικά για το σωστο ψήσιμο στο βίντεο που ακολουθεί: