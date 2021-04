Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος - Κηδεία: Πώς θα γίνει η νεκρώσιμος ακολουθία (βίντεο)

Ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισάακ Καρυπίδης, μετέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό" όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις ετοιμασίες για την κηδεία του Φιλίππου.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος θα κηδευτεί το Σάββατο, μία περίπου εβδομάδα μετά τον θάνατό του σε ηλικία 99 ετών, και τα τέσσερα παιδιά του Δούκα του Εδιμβούργου θα περπατήσουν πίσω από το φέρετρό του, καθώς θα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία.

Οι πρίγκιπες Κάρολος, Ανδρέας, Έντουαρντ και η πριγκίπισσα Άννα, καθώς και οι εγγονοί του Ουίλιαμ και Χάρι, θα ακολουθήσουν το Land Rover που θα μεταφέρει τη σορό του στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Οι καλεσμένοι στην κηδεία θα είναι 30, ανάμεσά τους και τρεις Γερμανοί συγγενείς του. Θα φορούν πολιτικά ρούχα και όχι στρατιωτικές στολές, ενώ θα έχουν και μάσκες στα πρόσωπά τους και θα κρατούν αποστάσεις λόγω της πανδημίας. Η βασίλισσα θα κάθεται μόνη, σύμφωνα με το BBC.

Τα σχέδια έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες που ισχύουν για τη δημόσια υγεία, αλλά πολλές πτυχές της κηδείας θα παραμείνουν ευθυγραμμισμένες με τις επιθυμίες του Δούκα του Εδιμβούργου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι η Δούκισσα της Κορνουάλης και η Δούκισσα του Κέμπριτζ, όλα τα εγγόνια του Φίλιππου και οι σύζυγοί τους, τα παιδιά της αδερφής της βασίλισσας Μαργαρίτας.

Η Κόμισα Μαουντμπάτεν της Βιρμανίας, γνωστή και ως Λαίδη Ρόμσεϊ και αργότερα Λαίδη Μπράμπουρν, μια από τις στενότερες φίλες του Φίλιππου, θα είναι επίσης στην κηδεία.

Σύμφωνα με τα ανάκτορα, η βασίλισσα αντιμετώπισε κάποιες «πολύ δύσκολες» αποφάσεις στην επιλογή των καλεσμένων λόγω των περιορισμών που επιβάλει η Covid-19, σε σχέση με τους 800 καλεσμένους που είχε σχεδιαστεί αρχικά, προσθέτοντας ότι ήθελε όλες οι πλευρές της οικογένειας του συζύγου της να εκπροσωπηθούν.

