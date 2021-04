Κοινωνία

Κεραμέως: Αντιεξουσιαστές έκαναν έφοδο στο πολιτικό γραφείο της Υπουργού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνθήματα, τρικάκια και μπογιές στο πολιτικό γραφείο της Υπουργού Παιδείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πολυτεχνείο.

Στο “στόχαστρο” αντιεξουσιαστών βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης το πολιτικό γραφείο της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

Ομάδα αντιεξουσιαστών, έγραψε συνθήματα με μπογιές στους τοίχους και έριξαν τρικάκια με περιεχόμενο ενάντια στο νομοσχέδιο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την παρουσία αστυνομικών στα Πανεπιστήμια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το πολιτικό γραφείο της Υπουργού Παιδείας βρίσκεται στο “στόχαστρο” αναρχικών. Τον περασμένο μήνα είχε πραγματοποιηθεί ανάλογη “καταδρομική επιχείρηση”, με την κ. Κεραμέως να διαμηνύει πως «Δεν πτοούμαστε, δεν εκβιαζόμαστε. Προχωράμε στις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Παιδεία μας, η χώρα μας.»

Συγκέντρωση δεκάδων ατόμων στο Πολυτεχνείο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί στο Πολυτεχνείο, δεκάδες νεαροί, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες μετά από πορεία που έγινε στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως υποστηρίζουν στη σχετική ανακοίνωση, έχουν προχωρήσει σε κατάληψη στο Πολυτεχνείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς χθες προκλήθηκαν επεισόδια τόσο έξω από το Πανεπιστήμιο όσο και στην ΑΣΟΕΕ όταν νεαροί που συμμετείχαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο επιχείρησαν να μπουν στα πανεπιστήμια με τους αστυνομικούς να τους απωθούν. Αντιδρούν στο νόμο που ψηφίστηκε για τις αλλαγές στην Παιδεία και στη σύσταση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Στην Πατησίων είχαν αναπτυχθεί από νωρίς το πρωί αστυνομικοί των ΜΑΤ και της Ομάδας ΔΡΑΣΗ.

Ειδήσεις σήμερα:

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμα

Αλεξανδρούπολη: Έγκυος πέθανε στο νοσοκομείο

Ιντιανάπολις - πυροβολισμοί: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε γραφεία της FedEx (βίντεο)