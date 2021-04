Life

“Η Φάρμα” - Spoiler: Νέο ξέσπασμα από τον Τζώρτζογλου (βίντεο)

Μια ατάκα του Μπίλη θα ανάψει... τα αίματα στον Στράτο Τζώρτζογλου. Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο.

"Η Φάρμα" επιστρέφει σήμερα στις οθόνες μας με ένα εκρηκτικό επεισόιδο και "Το Πρωινό" έδωσε το spoiler στο οποίο θα παρακολουθήσουμε έναν νέο καβγά..

Μια ατάκα του Μπίλη θα ανάψει... τα αίματα και θα βγάλει εκτός εαυτού τον Στράτο Τζώρτζογλου. "Λες ότι έστειλα την Φραγκάκη με χτυπημένο κι εσύ φοβήθηκες, όταν ο Σάκης είπε ότι σε περίπτωση που βγει ανίκανη θα αγωνιστεί άντρας".

Η λέξη "φοβήθηκες" ήταν αυτή που έβγαλε εκτός εαυτού τον Στράτο και έκανε λεκτική επίθεση στον συμπαίκτη του, λέγοντας του: "Δεν έχω φοβηθεί ποτέ στη ζωή μου. Βασιλάκη μη λες κουβέντες. Ξανά σκέψου το, δεν θα ξανά πεις κουβέντες σε μένα. Πρόσεξε τα λόγια σου Βασιλάκη και το τονίζω το -άκη, χωρίς να είσαι Κρητικός. Το "φοβήθηκες προσβάλει".

Δείτε το βίντεο με όλα όσα θα δούμε απόψε στην "Φάρμα"

