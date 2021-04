Κοινωνία

Κυνήγι: δωρεάν η ανανέωση άδειας για το 2021- 2022

Ποιους αφορά η απαλλαγή για την ανανέωση της άδειας κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2021- 2022.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ποσών υπέρ του δημοσίου για άδεια θήρας για το νέο κυνηγετικό έτος (2021-2022) όσοι είχαν εκδώσει για το περσινό κυνηγετικό έτος (2020-2021), εφόσον πρόκειται να εκδώσουν ίδιου τύπου.

Όπως έγινε γνωστό, αυτή η δυνατότητα παρέχεται:

α) στους κυνηγούς-μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων και

β) στους υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές,

Ειδικότερα, η δυνατότητα απαλλαγής αφορά:

α) το σταθερό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΝΤΧ-Π.Δ. 28.7.1931 (άρθρο 18, Α, 1ζ), προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%, και

β) τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, όπως ορίστηκαν στην παράγραφο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852, Β' 3171/02-08-2020.

Όπως υπογραμμίζεται σε κοινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ και του ΥπΟικ: «Η κυβέρνηση αξιοποιεί, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, προκειμένου να στηρίξει με ελαφρύνσεις όλους τους πληγέντες από τις επιπτώσεις της πανδημίας».

