Ο Μεγακλής Βιντιάδης στο “Πρωινό” για την Ελένη Μενεγάκη (βίντεο)

Ο σκηνοθέτης Μεγακλής Βιντιάδης χωρίς περιστροφές στο "Πρωινό". Τι είπε για Μενεγάκη, Χατζηβασιλείου και reality.

Ο Μεγακλής Βιντιάδης παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη.

«Η τηλεόραση δεν μου έχει λείψει, δεν είναι τώρα στα καλά της. Τα reality έχουν ξεφύγει, πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν θα έπρεπε καν να προβάλλονται» ανέφερε αρχικά ο Μεγακλής Βιντάδης.

Στην συνέχεια, μιλώντας για την τηλεοπτική επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη σημείωσε πως: «Ευελπιστώ η Ελένη να κάνει και το κάτι άλλο γιατί έχει δυνατότητες. Θα ήθελα να τη δω σε βραδινό πρόγραμμα, όχι show, με καλεσμένους από όλους τους χώρους. Τηλεοπτικά είναι πιο ώριμη. Δεν έχω τσακωθεί με την Ελένη, τρίτα άτομα δημιουργούν τη μη ηρεμία».

Για την συνεργασία του με τη Βίκυ Χατζηβασιλίου, ανέφερε πως: «Με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου αρχίσαμε το Πακέτο, πήγαμε εξαιρετικά και η συνεργασία ήταν άψογη».

Ο Μεγακλής Βιντιάδης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν βλέπω το Battle of the couples. Θέλω αισθητική, μου αρέσει να βλέπω όμορφα πράγματα. Η τηλεόραση είναι μια επιχείρηση, πρέπει να έχει τηλεθέαση. Αλλά σήμερα έχει;»

