Life

Η πιο “δροσερή” μπογιά στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι ερευνητές για το νέο σούπερ-λευκό υλικό, που θα μπορούσε ακόμη και να αναστρέψει την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν την πιο λευκή μπογιά που έχει επιτευχθεί ποτέ, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η μπογιά αντανακλά τουλάχιστον το 98% των ακτίνων του ήλιου και μειώνει τη θερμοκρασία των βαμμένων επιφανειών κατά 4,5 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε μία ημέρα με λιακάδα, καθώς ακτινοβολεί πίσω στο διάστημα τη θερμότητα.

Τα κτίρια που θα βάφονται με τόσο άσπρο χρώμα θα απορροφούν λιγότερη θερμότητα, θα δροσίζονται έτσι πιο εύκολα και θα χρειάζονται λιγότερο air condiition, άρα και λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια που συχνά παράγεται από ορυκτά καύσιμα, τα οποία επιβαρύνουν την κλιματική αλλαγή. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν περίπου το 1% της επιφάνειας της Γης καλυπτόταν με το νέο σούπερ-λευκό υλικό (π.χ. οι στέγες των κτιρίων), θα ήταν εφικτό να αναστραφεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πέρυσι τον Οκτώβριο οι ίδιοι ερευνητές είχαν παρουσιάσει ένα λευκό χρώμα που ξεπερνούσε τα έως τότε όρια του πόσο λευκή μπορεί να είναι μία βαφή. Τώρα κατάφεραν να πάνε ακόμη ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα λευκό υλικό πιο λευκό από ποτέ, το οποίο ταυτόχρονα διατηρεί πιο κρύες τις επιφάνειες που βάφονται με αυτό, σε σχέση με το περιβάλλον τους, τόσο την ημέρα όσο και το βράδυ, ακόμη και τον χειμώνα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πέρντιου της Ιντιάνα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για νέα υλικά «ACS Applied Materials & Interfaces» της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, ανέφεραν ότι το νέο σούπερ-λευκό ανακλά το 98,1% του φωτός του ήλιου, έναντι 95,5% του προηγούμενου λευκού των ίδιων. Συγκριτικά, το πιο μαύρο χρώμα που έχει επιτευχθεί ποτέ, το λεγόμενο «Vantablack», απορροφά το 99,9% του ορατού φωτός.

Η νέα μπογιά απορροφά λιγότερη από τη μισή ηλιακή ενέργεια, σε σχέση με την προηγούμενη δική τους πολύ λευκή βαφή (οι συμβατικές άσπρες μπογιές απορροφούν περίπου το 10% έως 20% της ηλιακής ενέργειας). Η ποσότητα ηλιακού φωτός που απορροφάται από τη νέα μπογιά είναι πλέον μικρότερη από την ποσότητα της ηλιακής ενέργειας που η μπογιά ανακλά πίσω στο διάστημα, με αποτέλεσμα το νέο υλικό να γίνεται ψυχρότερο σε σχέση με το περιβάλλον του. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κάλυψη μίας επιφάνειας στέγης περίπου 93 τετραγωνικών μέτρων με το νέο λευκό θα ισοδυναμούσε με μία ηλεκτρική ενέργεια ψύξης της τάξης των 10 κιλοβάτ, μεγαλύτερη από τα περισσότερα οικιακά κλιματιστικά.

Σήμερα οι μπογιές στην αγορά, που έχουν σχεδιαστεί για να ανακλούν τη θερμότητα, δεν ξεπερνούν σε ανακλαστικότητα το 80% έως 90% του ηλιακού φωτός και επίσης αδυνατούν να κάνουν τις βαμμένες επιφάνειες πιο κρύες σε σχέση με το περιβάλλον τους. Το νέο πιο ανακλαστικό και πιο κρύο λευκό βασίζει το μυστικό του κυρίως στην πολύ υψηλή περιεκτικότητά του σε μία χημική ουσία, το θειικό βάριο, το οποίο δεν απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

Η μπογιά, που μπορεί να παραχθεί εργοστασιακά όπως οι συμβατικές, αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά σε ένα έως δύο χρόνια και, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν θα είναι ακριβότερη. Οι ερευνητές και το πανεπιστήμιό τους έχουν κατοχυρώσει από κοινού την πατέντα του νέου υλικού και ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις με μεγάλη εταιρεία για την εμπορική αξιοποίησή της. Επίσης, οι ίδιοι διαβεβαίωσαν ότι η μπογιά δεν θα είναι εκτυφλωτική για τα μάτια, απλώς θα φαίνεται λίγο πιο άσπρη από το χιόνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναστολές συμβάσεων Απριλίου: πότε πληρώνονται οι αποζημιώσεις

Αύγουστος: βρέθηκε κεφαλή 2000 ετών του πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης (εικόνες)

ΠΑΟΚ - Άρης: “Ασπρόμαυρο” το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης