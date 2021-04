Life

Τι λέει ο Τζάστιν Θερού για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον μετά το διαζύγιο

Ο ηθοποιός δήλωσε πως έχουν συχνή επικοινωνία

Ο Τζάστιν Θερού (Justin Theroux) και η Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) έδωσαν τέλος στην 7χρονη σχέση τους το 2017, ωστόσο όπως λέει ο ηθοποιός στο Esquire εξακολουθεί να επικοινωνεί με την Τζένιφερ αρκετά συχνά.

«Θα έλεγα ότι έχουμε μείνει φίλοι. Δεν μιλάμε κάθε μέρα, αλλά ο ένας επικοινωνεί με τον άλλον. Είτε μέσω FaceTime, είτε με μηνύματα. […] δεν είχαμε αυτόν τον δραματικό χωρισμό και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Είμαι ειλικρινής όταν λέω ότι εκτιμώ τη φιλία της», είπε ο Τζάστιν στο περιοδικό.

Και συνέχισε: «[…] με κάνει να γελάω πολύ, πολύ. Είναι ένα ξεκαρδιστικό άτομο. Αν δεν διατηρούσαμε επαφή, για μένα, θα ήταν μία απώλεια. Και θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο νιώθει κι εκείνη».

Η σχέση της Άνιστον με τον Θερού ξεκίνησε το 2011 και αρραβωνιάστηκαν τον επόμενο χρόνο, ενώ παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2015. Στις αρχές του 2018 το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του.

Μήνες αργότερα, ο Θέρου μίλησε στους The New York Times λέγοντας ότι ο χωρισμός του με την Άνιστον ήταν φιλικός, επισημαίνοντας ότι υπάρχει μεταξύ τους αλληλοσεβασμός.

