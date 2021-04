Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λαγκαδάς: Πατέρας και γιος πέθαναν με διαφορά ωρών

Νέα οικογενειακή τραγωδία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Δεκάδες κρούσματα είχαν διαγνωστεί στο χωριό τους.

Με διαφορά λίγων ωρών πέθαναν ένας άνδρας και ο γιος του, που νόσησαν από κορονοϊό, στη νέα οικογενειακή τραγωδία που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Ο 51χρονος ήταν αυτός που για χρόνια φρόντιζε τον 77χρονο πατέρα του, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Και οι δύο είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό και νοσηλευόντουσαν, ενώ το γεγονός είχε προκαλέσει αναστάτωση στο χωριό τους, τη Λητή.

Στο χωριό πριν από περίπου ένα μήνα είχαν προσβληθεί 30 κάτοικοι, ενώ το τελευταίο διάστημα η επιδημιολογική εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ο πατέρας με το γιο, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

