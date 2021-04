Πολιτική

Λοβέρδος για Δένδια - Τσαβούσογλου: Έξω από τα συνήθη η συνάντηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς "είδε" ο Ανδρέας Λοβέρδος την συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Έξω από τα συνήθη» χαρακτήρισε τη συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Αντρέας Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος, μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6, ανέφερε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών ή προέδρων ή πρωθυπουργών μετά από συναντήσεις δεν είναι πάντα αποκαλυπτικές του τι έχει συζητηθεί κεκλεισμένων των θυρών. Εμείς, όσοι ξέρουμε τα θέματα, έχουμε πει ότι είναι καλό να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, είτε αυτοί είναι σε επίπεδο υπουργών, είτε σε επίπεδο υπουργείων Άμυνας – Εξωτερικών, είπε χαρακτηριστικά.

Παραμένει ανοιχτό, σημείωσε, τι θα αποδώσουν αυτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και με την Τουρκία όλα τα χρόνια που ήταν ανοιχτοί, είχαν μικρή αποδοτικότητα, όπως όλοι γνωρίζουμε, όμως,πρόσθεσε, θέλουμε να είναι ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και τους προτιμούμε από τα γεγονότα του 2020 σε κάθε περίπτωση.

Θετικά είδαμε την επίσκεψη, πρόσθεσε, ο κ. Λοβέρδος, την οποία κατά την εκτίμηση του προετοίμαζαν οι Τούρκοι, με έναν τρόπο που τους ευνοούσε, στο πεδίο των διεθνών σχέσεων τους, που έχουν προβλήματα, χρησιμοποιούσαν, όπως είπε, την Ελλάδα, για να στείλουν ένα μήνυμα διαλλακτικότητας.

Αναφορικά με την αποφυλάκιση του δημοσιογράφου Αχμέτ Αλταν, προχθές, μετά από 5 χρόνια φυλακή, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε πως είχε το χαρακτήρα κίνησης στο πεδίο των διεθνών διπλωματικών σχέσεων της Τουρκίας.

Προφανώς, συμπλήρωσε, για όσα είχαν συμβεί το 2020, για όσα συζητήθηκαν εντός των ημερών ανάμεσα στους δύο υπουργούς και ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο και τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, η Τουρκία την πληθωρική της ημερήσια διάταξη την ξαναέβαλε εκεί και η ήπια αφορμή που έδωσε ο Τσαβούσογλου στον Δένδια, έκανε τον Δένδια να αναγνώσει προετοιμασμένο κείμενο στην πρώτη παρέμβαση, κατά τον κ. Λοβέρδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Λοβέρδος είπε πως η ήπια προκλητική συμπεριφορά ήταν η αναφορά του στη μειονότητα και η απάντηση Δένδια ήταν προετοιμασμένη, στην οποία ανταπάντησε ο Τσαβούσογλου και μετά, το πινγκ – πονγκ που παίχτηκε στο επίπεδο της δημόσιας διπλωματίας ευθυγραμμίστηκε με το εθνικό λαϊκό ένστικτο, κατά τον ίδιο.

Σε ερώτηση αναφορικά με τις αντιδράσεις του Τύπου, ο κ. Λοβέρδος απάντησε πως ικανοποιηθήκαμε και θα είναι καλό αυτό που έγινε και σύμφωνα με όσα ο ίδιος αποκόμισε, σε επίπεδο ανοιχτό που απευθύνεται σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες της ευρωπαϊκής ένωσης και στην Αμερική, τίθεται το ζήτημα της Τουρκίας, η οποία παραβιάζει το κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο ούτε το έχει υπογράψει, ούτε το εφαρμόζει, σε διεθνές επίπεδο, μέσω της χτεσινής κόντρας, έγινε σαφής η δύστροπη στάση της Τουρκίας απέναντι στο δίκαιο της θάλασσας.

Πρόσθεσε, παράλληλα, πως δεν γνωρίζουμε αν διευκολύνονται οι προσεγγίσεις μετά από την επίσκεψη Δένδια, μπορούμε να κάνουμε απλά εκτιμήσεις, πρέπει, είπε, να περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, σημειώνοντας πως είναι υποχρέωση μας η επιφυλακτικότητα για το τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες.

Καταλήγοντας, ο κ. Λοβέρδος είπε πως δεν ξεχάσαμε το 2020, ούτε θα αφήσουμε την Τουρκία ως χώρα να παίζει παιχνίδια στις πλάτες μας, δεν θα απαλλάξουμε εμείς την Τουρκία από τα προβλήματα της, αν ο Τούρκος ΥΠΕΞ δεν έκανε καμία αναφορά, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον κ. Δένδια να πει αυτά που είπε, τονίζοντας πως ο Έλληνας υπουργός ήταν προετοιμασμένος και θα αποτιμηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες αν λειτούργησε θετικά ή αρνητικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιντιανάπολις - πυροβολισμοί: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε γραφεία της FedEx (βίντεο)

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμα

Αλεξανδρούπολη: Έγκυος πέθανε στο νοσοκομείο