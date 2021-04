Life

"See Through": Η διαδραστική εγκατάσταση στο Mayfair του Λονδίνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κάνε ευτυχισμένους αυτούς που είναι κοντά κι αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν"

Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και οι αίθουσες τέχνης παραμένουν, λόγω πανδημίας, κλειστές, οι φιλότεχνοι Λονδρέζοι μπορούν να διανύσουν ένα υπαίθριο καλλιτεχνικό μονοπάτι στην Grosvenor Square, έναν μεγάλο κήπο στο Mayfair. Στο πλαίσιο του «Wander Art», η Morag Myerscough παρουσίασε το «See Through», μια site-specific διαδραστική εγκατάσταση από μπαμπού, με μεγάλη χρωματική παλέτα, γεωμετρικά μοτίβα και μηνύματα ελπίδας και χαράς· τα ζωγραφισμένα μηνύματα άντλησε η καλλιτέχνις από λέξεις και φράσεις που συνέλεγε τη χρονιά που μας πέρασε.

«Έχουν περιφραχθεί οι κόσμοι μας κι έχουμε χρόνο να στοχαστούμε και να αφοσιωθούμε στις ζωές μας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είχαμε χρόνο να εκτιμήσουμε το εδώ και το τώρα, να συνδεθούμε ξανά με τη φύση και να βαδίσουμε με πιο αργό βήμα» είπε, σύμφωνα με το Designboom, η Myerscough. «...οι χώροι έξω είναι ασφαλέστεροι για να είναι κανείς εκεί, άρα χρειάζεται να τους κυριεύσουμε και να ξαναφέρουμε στην καθημερινότητα απρόσμενη χαρά. Η εγκατάσταση είναι μια απάντηση σε αυτούς τους καινούργιους καιρούς, μια δομή από μπαμπού που υψώνεται απ' το χορτάρι φέρνοντας, άμεσα, χρώμα και χαρά».

Το έργο «See Through» σηματοδοτεί την πρώτη κατασκευασμένη από μπαμπού εγκατάσταση της Myerscough. Το μάντρα της είναι «κάνε ευτυχισμένους αυτούς που είναι κοντά κι αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν».

Οι εγκαταστάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του «Wander Art» θα παραμείνουν έως τον Ιούνιο του 2021.