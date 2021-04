Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: Να εξασφαλίσουμε εμβόλια από κάθε δυνατή πηγή (βίντεο)

Δραματική χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την κατάσταση στα νοσοκομεία, κατά την επίσκεψή του στο “Σισμανόγλειο”.

Την άποψη ότι «η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας παραμένει δραματική» και ότι πρέπει να σταματήσουν οι «παλινωδίες», εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο “Σισμανόγλειο” Νοσοκομείο.

«Κορυφώνεται το δράμα και η τραγωδία. Και το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι να συνηθίσουμε την απώλεια και να αποστρέψουμε το βλέμμα από αυτό το εξελισσόμενο δράμα», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας ότι σήμερα μίλησε «με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που δίνουν μια ηρωική μάχη, γιατρούς και νοσηλευτές». «Δεν έχουμε δικαίωμα να τους ξεχάσουμε, ούτε σήμερα ούτε αύριο, όπως δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε και τους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους που θρηνούν, ούτε να κρύβουμε αυτά τα νούμερα πίσω από μακάβριες συγκρίσεις και στατιστικές», τόνισε ο ίδιος, ενώ επεσήμανε ότι «δεν έχει κανένα νόημα τούτη την ώρα να μιλήσουμε για τα λάθη και τις παραλείψεις που μας οδήγησαν ως εδώ, από τους πανηγυρισμούς της πρώτης φάσης, στην τραγωδία σήμερα».

Όπως είπε, «ήρθα μόνο για να εκφράσω την αγωνία μου, που πιστεύω ότι είναι και αγωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας». «Αυτό το κακό πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι ώρα ούτε για δηλώσεις αβάσταχτης ελαφρότητας των κυβερνητικών παραγόντων, παλινωδίες, ούτε για επικοινωνιακή διαχείριση του δράματος», δήλωσε, τονίζοντας: «είναι η ώρα να στηρίξουμε όσο μπορούμε το ΕΣΥ και τους ανθρώπους του, είναι ώρα να σώσουμε έστω όποιες ανθρώπινες ζωές μπορούν να σωθούν, είναι η ώρα να αποκτήσουμε ένα σοβαρό σχεδιασμό επιδημιολογικής επιτήρησης, να πολλαπλασιάσουμε τα τεστ, στοχευμένα στις ομάδες πληθυσμού, να αυξήσουμε τον αριθμό των δόσεων εμβολίων, ώστε να κινηθεί με πιο γρήγορους ρυθμούς ο εμβολιασμός, εξασφαλίζοντας εμβόλια από κάθε δυνατή πηγή».

«Είναι η ώρα επίσης να δούμε τις φαρμακευτικές θεραπείες, που έχουν εδώ και καιρό εγκριθεί στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ελλάδα ακόμα, δυστυχώς, δεν εφαρμόζονται μαζικά, ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Είναι τέλος η ώρα να σταματήσουν οι παλινωδίες των αποφάσεων στην αγορά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία που κλείνουν και ανοίγουν όπως έκλεισαν, είναι η ώρα να βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος σ’ αυτήν την τραγωδία και να κοιτάξουμε μπροστά», συμπλήρωσε.

Και κατέληξε ο κ. Τσίπρας: «Επαναλαμβάνω, η ανθρώπινη ζωή είναι το κρισιμότερο αγαθό και το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι να συνηθίσουμε αυτήν την κατάσταση της καθημερινής απώλειας και του δράματος».

