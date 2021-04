Life

“French Water”: Η ταινία μικρού μήκους για τον Saint Laurent

Η ταινία διάρκειας εννέα λεπτών αφηγείται τι συμβαίνει μετά το τέλος ενός δείπνου.

Οι Τζούλιαν Μουρ, Κλόι Σεβινί, Ίντια Μουρ, Σαρλότ Γκενσμπούρ και Λίο Ράιλι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον διευθυντή δημιουργικού του Saint Laurent, Άντονι Βακαρέλο στο «French Water».

Για να αναδείξει τη γυναικεία συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 του γαλλικού οίκου ο σχεδιαστής προσκάλεσε τον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους να σκηνοθετήσει την ταινία μικρού μήκους προβάλλοντας τα κομμάτια της νέας σειράς.

Ο Ράιλι, που υποδύεται τον σερβιτόρο, παρακολουθεί την ομάδα γυναικών, καθώς αλλάζουν γρήγορα εμφανίσεις φορώντας δημιουργίες της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021

Και όταν ετοιμάζονται να φύγουν από το πάρτι, ο Ράιλι προσφέρει στις γυναίκες λίγο νερό, αποκαλύπτοντας: «Είναι γαλλικό»

Τότε η Γκενσμπούρ κάνει την εμφάνισή της και παραθέτει μία φράση του Έντγκαρ Άλλαν Πόε: «Αυτοί που ονειρεύονται τη μέρα, γνωρίζουν πολλά πράγματα που ξεφεύγουν από όσους ονειρεύονται μόνο τη νύχτα».

«Ένας μοναχικός σερβιτόρος παρακολουθεί τις προσκεκλημένες να αναζητούν τη Σαρλότ. Η ηχώ από τους ψιθύρους τους πολλαπλασιάζονται. Ο Άντονι Βακαρέλο επέλεξε τον Τζιμ Τζάρμους για να ενορχηστρώσει ένα ονειρικό, σουρεαλιστικό μπαλέτο, ακολουθώντας τους δικούς του κανόνες. Η μυστηριώδης, απροσδιόριτη Σαρλότ εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται. Μπερδεμένη μέχρι να δημιουργήσει μια μορφή ιλίγγου, χώρος και χρόνος περιστρέφεται υπέροχα. Στην αιωνιότητα», αναφέρεται στην περίληψη της ταινίας.

