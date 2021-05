Life

Joni Mitchell: 4 άλμπουμ για τα 50 χρόνια του “Blue” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε περιορισμένο αριθμό θα κυκλοφορήσουν τα αντίτυπα, με την ευκαιρία της επετείου απο το "Blue"

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 50ών γενεθλίων του άλμπουμ Blue, καταφθάνει στις 25 Ιουνίου το «Reprise Albums (1968-1971)», ένα κουτί τεσσάρων CD – και μια έκδοση σε 10.000 αντίτυπα τεσσάρων LP – με remasters των τεσσάρων πρώτων άλμπουμ της Joni Mitchell. Δίνοντας πρόγευση, η Mitchell διέθεσε το remaster του «A Case of You».

Το «Reprise Albums (1968-1971)» θα περιλαμβάνει επανεκδόσεις του άλμπουμ Song to a Seagull με το οποίο η Mitchell έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο της το 1968, του Clouds (1969), του Ladies of the Canyon (1970) και του Blue, του πρώτου αριστουργήματός της και τελευταίας δουλειάς της που εξέδωσε η δισκογραφική εταιρεία Reprise. Παραγωγός στο Song to a Seagull ήταν ο David Crosby και το ρεμίξινγκ έκαναν προσφάτως οι Mitchell και Matt Lee. «Το αρχικό μιξ ήταν φρικτό» είπε, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, η Joni Mitchell.

Στο εξώφυλλο του box set, μια αυτοπροσωπογραφία της Mitchell. Το κείμενο που συνοδεύει την έκδοση έγραψε η Brandi Carlile. «Κατά τη γνώμη μου, το Blue είναι το σπουδαιότερο άλμπουμ που έγινε ποτέ» γράφει η Carlile. «Το Blue δεν με έκανε καλύτερη τραγουδοποιό. Το Blue με έκανε καλύτερη γυναίκα... Ανεξάρτητα από το τι αντιμετωπίζουμε αυτούς του καιρούς, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και να ξέρουμε ότι από όλες τις εποχές στις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε ζήσει ζήσαμε στην εποχή της Joni Mitchell».

Το «Reprise Albums (1968-1971)» έρχεται σε συνέχεια του box set «The Early Years (1963-1967)» που εμφανίστηκε πέρυσι το φθινόπωρο και εστιάζει στη δουλειά της Mitchell έως το ντεμπούτο της και το οποίο περιέχει 29 τραγούδια που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ντέμι Λοβάτο θα κάνει έρευνα για τα UFO

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Μεταμόρφωση

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού μαζί με Μιχαλολιάκο και Κασιδιάρη (βίντεο)