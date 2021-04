Οικονομία

ktimatologio.gov.gr: νέες ψηφιακές υπηρεσίες για το Κτηματολόγιο

Πλήρης παρουσίαση με όσα πρέπει να ξέρετε για την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τα ακίνησα σε όλη την χώρα.

Τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του gov.gr στους πολίτες σχετικά με το Κτηματολόγιο παρουσίασαν την Παρασκευή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Γιώργος Στύλιος. Πρόκειται για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχου σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου το Κτηματολόγιο λειτουργεί (ktimatologio.gov.gr) και την αναβάθμιση της πλατφόρμας «Θέαση» του Κτηματολογίου (maps.gov.gr).

Ο εξ αποστάσεως έλεγχος είναι από σήμερα διαθέσιμος στο ktimatologio.gov.gr και αφορά περίπου στο 1/3 των δικαιωμάτων επί ακινήτων στην επικράτεια. Η λειτουργία της υπηρεσίας ρυθμίζεται από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Γιώργος Στύλιος.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, χωρίς να είναι αναγκαία η μετάβαση στο Κτηματολογικό Γραφείο του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η έρευνα γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η διαβαθμισμένη πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (οι οποίες θα ταυτοποιούνται με κωδικούς από τους επαγγελματικούς/επιστημονικούς τους συλλόγους και τα επιμελητήρια), ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Ειδικότερα:

Οι δικηγόροι διατηρούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές του Κτηματολογίου, στο σύνολο της επικράτειας.

Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές του Κτηματολογίου για τα ακίνητα εντός της περιφέρειας που ασκούν τα καθήκοντά τους και ενόψει αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι συμβολαιογράφοι έχουν πρόσβαση στις εγγραφές και τα στοιχεία που σχετίζονται με δικαιώματα κυριότητας και δουλείας, καθώς και στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Οι μηχανικοί έχουν πρόσβαση, κατόπιν αναζήτησης του ακινήτου μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του, στις εγγραφές και τα στοιχεία που σχετίζονται με δικαιώματα κυριότητας και δουλείας, στη χωρική βάση και τα τοπογραφικά διαγράμματα καθώς και στην εισήγηση της Υπηρεσίας επί των αιτήσεων και των γεωμετρικών μεταβολών.

Τέλος, κάθε πολίτης ή νομικό πρόσωπο έχει πρόσβαση στις εγγραφές που αφορούν στα ακίνητά του με χρήση κωδικών Taxisnet.

Η πλατφόρμα «Θέαση» που μέχρι στιγμής παρείχε δωρεάν περιήγηση σε χαρτογραφικό υλικό όλης της χώρας αναβαθμίζεται και μεταφέρεται στο maps.gov.gr. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για όλους, χωρίς διαβαθμισμένη πρόσβαση, μέσω ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος πλοήγησης, ενώ είναι πλέον προσβάσιμη και από κινητά. Η νέα πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί με τα δεδομένα των γεωτεμαχίων του Κτηματολογίου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να βλέπει στον χάρτη τόσο τα όρια κάθε οικοπέδου, όσο και τον ΚΑΕΚ που αυτό φέρει. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας, θα διατίθενται ελεύθερα διάφορα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην αγορά ακινήτων και την πορεία της κτηματογράφησης.

Μητσοτάκης: Πολύ σημαντική καινοτομία

«Μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική καινοτομία, την ελεύθερη και γρήγορη πρόσβαση στο Kτηματολόγιο προσθέτει το gov.gr στις 1.138 εφαρμογές του, ένα χρόνο μετά τη λειτουργία του. Στο εξής όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα της χώρας γίνονται προσιτά στους ιδιοκτήτες τους, αλλά και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τις συναλλαγές γύρω από αυτά, καταργώντας γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και εξοικονομώντας φυσικά χρόνο και πόρους», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου.

Με ηλεκτρονικό τρόπο, «οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων τους, ενώ οι επαγγελματίες μόνο ό,τι απαιτεί η άσκηση της δραστηριότητάς τους», τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «με λίγα κλικ θα γίνεται γνωστή η νομική κατάσταση κάθε ακινήτου, ενόψει κάποιας μεταβίβασης, η φερεγγυότητά του για τη λήψη ενός δανείου. Ακόμα όλες οι πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για την έκδοση οικονομικών θα είναι προσβάσιμες αλλά θα καταχωρούνται και πράξεις όπως συμβόλαια και θα υποβάλλονται αιτήσεις για διορθώσεις στις κτηματογραφικές εγγραφές».

«Σε παραπάνω από 100.000 μηχανικούς, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, επιμελητές, προσφέρει η εφαρμογή αυτή χρόνο, μειώνοντας έξοδα και βέβαια για τις υπηρεσίες του Δημοσίου μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και σε μία συνολική επιτάχυνση της κτηματογράφησης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, όταν όπως είπε «επί 23 ολόκληρα χρόνια, η ευθύνη αφηνόταν στη διακριτική ευχέρεια των υπαλλήλων του, κάτι που σήμαινε κόστος, συνεχείς μετακινήσεις, αλλά φυσικά και πολύ συχνές παρεξηγήσεις» και «σήμερα η μεταβίβαση ενός ακινήτου χωρίς ιδιάζον ιδιοκτησιακό καθεστώς χρειάζεται τουλάχιστον δύο μήνες για να ολοκληρωθεί».

«Αυτή η πολυπλοκότητα είναι ανεπίτρεπτη για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, εκτός από την ταλαιπωρία που προκαλεί στους πολίτες, λειτουργεί και ως ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Νομίζω ότι σε μία πτυχή αυτού του προβλήματος έρχεται να δώσει λύση η εφαρμογή την οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα, η οποία εντάσσεται σε μία συνολική πολιτική για την ακίνητη περιουσία στη χώρα μας, πτυχές της οποίας, παραδείγματος χάρη, είναι ο μετασχηματισμός των 390 παλιών υποθηκοφυλακείων σε 92 σύγχρονα νέα κτηματολογικά γραφεία», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως «από όλα αυτά προκύπτει ένα συνεκτικό πλαίσιο που μπορεί να προσδώσει σημαντική υπεραξία στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων».

«Είναι ένα πρώτο ισχυρό βήμα, προκειμένου να χτίσουμε ένα ψηφιακό οικοδόμημα πλέον, είναι η αντίληψη, το γνωρίζετε και εσείς, ότι το κτηματολόγιο βασικά είναι μία ψηφιακή υπηρεσία η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Και βέβαια αυτό που κάνουμε -και με μία πρόσθετη συνθήκη- ανοίγουμε τα δεδομένα αυτά δωρεάν, όπως είναι και η φιλοσοφία συνολικά της κυβέρνησης για τα δεδομένα του Κράτους», υπογράμμισε κατά την παρουσίαση ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το Κτηματολόγιο εξυπηρετεί σήμερα 43.000 δικηγόρους, 52.000 μηχανικούς, 2.800 συμβολαιογράφους και 2.000 δικαστικούς επιμελητές. Οι υπηρεσίες για τις οποίες οι πολίτες απευθύνονται στο Κτηματολόγιο, είναι έρευνα για στοιχεία ακινήτων (ΚΑΕΚ), πληροφορίες για διόρθωση μιας εγγραφής, αίτηση για μεταγραφή συμβολαίου, αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών και παραλαβή, παραλαβή πράξης και διόρθωση σφάλματος (νομικού ή γεωχωρικού).

Ο φορέας εκδίδει 9 είδη πιστοποιητικών, 4 από τα οποία είναι ήδη ψηφιακά διαθέσιμα από τον Οκτώβριο του 2020, ενώ τα υπόλοιπα θα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021 για το σύνολο της χώρας. Το 2020 εκδόθηκαν είτε ψηφιακά είτε σε φυσική μορφή 735.000 πιστοποιητικά και αντίγραφα για το 33% των δικαιωμάτων. Παράλληλα υπάρχουν 4 κατηγορίες εγγραπτέων πράξεων (μεταγραφές, υποθήκες, προσημειώσεις και δικαστικές αποφάσεις, από τις οποίες υποστηρίζονται ήδη ψηφιακά από τον Ιούλιο του 2020 εκείνες που αφορούν δικηγόρους και από τον Οκτώβριο του 2020 για τους συμβολαιογράφους. Το 2020 υπεβλήθησαν 148.000 εγγραπτέες πράξεις για το 33% των δικαιωμάτων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος και μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Πρόεδρος της Κτηματολόγιο ΑΕ Δημήτρης Σταθάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Στέφανος Κοτσώλης και στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής της εταιρείας.

