Μπιμπίλας - Δελαπόρτας: Οι... πιπεράτες αποκαλύψεις στο “Πρωινό”

Μία συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" που θα συζητηθεί.

Ο Μάκης Δελαπόρτας και ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" και μίλησαν για όλους και για όλα.

Ο Μάκης Δελαπόρτας μάλιστα έκανε "πιπεράτες" αποκαλύψεις για τους σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου…

Ο Τόλης Βοσκόπουλος δεν ήθελε να του κάνω τη βιογραφία. Ο Κώστας Βουτσάς δεν ήθελε, επίσης, γιατί θεωρούσε ότι μια βιογραφία είναι και το τέλος μιας καριέρας.

Στο φινάλε της ταινίας Μοντέρνα Σταχτοπούτα, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ δίνει ένα φιλί στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Αλέκος Σακελλάριος λέει πάμε τη σκηνή. Γίνεται η σκηνή κανονικά και όταν είπε στοπ ο Σακελλάριος, το φιλί συνεχίστηκε. Λέει ξανά στοπ, αλλά το φιλί συνεχιζόταν. Εκεί τους είπαν «εμείς από εδώ και πέρα θα είμαστε μαζί».

Στον Ηλία του 16ου ο Θανάσης Βέγγος δεν ήξερε ότι θα φάει πραγματικά χαστούκια από τον Κώστα Χατζηχρήστο. Είχαν συνεννοηθεί ο Χατζηχρήστος με τον Σακελλάριο ότι θα πάει η σκηνή μια κι έξω, να μην την κάνουν δεύτερη φορά. Ο Θανάσης Βέγγος ξαφνιάζεται, δεν ξέρει τι να κάνει, να τον πλακώσει κι εκείνος στο ξύλο; Μετά από αυτή τη σκηνή, αυτοί οι δύο δεν ξαναμίλησαν ποτέ. Ο Θανάσης Βέγγος δεν δέχτηκε ποτέ να ξανασυνεργαστεί με τον Χατζηχρήστο μέχρι το τέλος της ζωής του.

Η Μαίρη Αρώνη ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, έκανε μόνο πέντε ταινίες. Στην ταινία Μια τρελή… τρελή οικογένεια τον ρόλο της Πάστα Φλώρα ήταν να τον πάρει η Ρένα Βλαχοπούλου και είχε πει η Ρένα «είμαι πολύ μικρή για να κάνω τη μάνα της Τζένης Καρέζη». Είπε ο Δημόπουλος στον Παπαγιαννόπουλο «θα της δώσεις το χαστούκι έτσι όπως ξέρεις εσύ», Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος ήταν το πιο γερό χαστούκι στον ελληνικό κινηματογράφο. Το χαστούκι που βλέπουμε είναι αληθινό. Ξαφνιάζεται η Αρώνη, ολοκληρώνει τη σκηνή, παίρνει τα πράγματά της και πάει σπίτι της. Λέει στον Σακελλάριο «εγώ στην ταινία δεν θα ξανάρθω, δεν επιτρέπεται εμένα να με χαστουκίσει έτσι ο κ. Παπαγιαννόπουλος». Σε μία εβδομάδα πήγε ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος με μια μεγάλη ανθοδέσμη λουλούδια έξω από το σπίτι της Μαίρης Αρώνη, γονατιστός της ζήτησε συγγνώμη και έτσι η Αρώνη επέστρεψε στην ταινία.

