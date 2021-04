Κόσμος

Ερντογάν: Ο Τσαβούσογλου έβαλε τον Δένδια στη θέση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολίασε ο Τούρκος Πρόεδρος το “θερμό επεισόδιο” μεταξύ Δένδια και Τσαβούσογλου

Το «θερμό επεισόδιο» μεταξύ Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχολίασε σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενος στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών είπε χαρακτηριστικά: «Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έβαλε τον Νίκο Δένδια στη θέση του. Δεν θα μπορούσε να περιμένει κανείς από τον Τσαβούσογλου να σιωπήσει».

Αναφέρθηκε και πάλι στο ζήτημα των μουφτήδων στη Θράκη λέγοντας πως «Η Ελλάδα εξακολουθεί να διορίζει μουφτήδες στη δυτική Θράκη σαν να ήταν αξιωματούχοι του δημοσίου, ενώ το Πατριαρχείο επιλέγει τη διοίκησή του μέσω τις Ιεράς Συνόδου».

Σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νίκο Δένδια, στον οποίο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ζήτημα.





Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου Δένδια-Τσαβούσογλου στην Άγκυρα εκτυλίχθηκε σε σκληρό μπρα ντε φερ καθώς ο κ. Τσαβούσογλου αισθάνθηκε ότι η (ισορροπημένη) αποτύπωση των ελληνικών θέσεων από τον κ. Δένδια θίγει την τουρκική πλευρά και ανέβασε τους τόνους. Αποτέλεσμα ήταν μια εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση για σχεδόν το σύνολο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί προσπάθειας να συγκροτηθεί και μια θετική ατζέντα, τόσο στη συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Τσαβούσογλου όσο και νωρίτερα, με τον Ταγίπ Ερντογάν, αποτυπώθηκε η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές. Και στους δύο γύρους συζητήσεων, η τουρκική πλευρά έθεσε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά και της ανάγκης να συγκροτηθούν κοινές επιτροπές για την αναστήλωση οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα. Επίσης, κατηγόρησε την Ελλάδα για 18.000 επαναπροωθήσεις, κάτι που η Αθήνα απέρριψε.





Ειδήσεις σήμερα:

ktimatologio.gov.gr: νέες ψηφιακές υπηρεσίες για το Κτηματολόγιο

Κυνήγι: δωρεάν η ανανέωση άδειας για το 2021- 2022

Κορονοϊός – Λαγκαδάς: Πατέρας και γιος πέθαναν με διαφορά ωρών