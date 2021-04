Πολιτισμός

Γλέζος – Σάντας: Πινακίδα στην Ακρόπολη με τα ονόματά τους

Στο σημείο από το οποίο προσπέλασαν την Ακρόπολη θα αναγράφονται τα ονομάτα των Γλέζου και Σάντα. Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Η πινακίδα με την αναγραφή των δύο ονομάτων του Μανώλη Γλέζου και του Απόστολου (Λάκη) Σάντα θα τοποθετηθεί στη βόρεια κλιτύ, στο σημείο από το οποίο κατάφεραν να προσπελάσουν την Ακρόπολη, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη σήμερα στη Βουλή, όπως διευκρινίζει με ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟΑ, που απαντά σε σχετικό δημοσίευμα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΥΠΠΟΑ:

«Σε δημοσίευμα της διαδικτυακής έκδοσης της "Αυγής" αναφέρεται ως "είδηση" η ύπαρξη επιγραφής στην Ακρόπολη με τα ονόματα του Μανώλη Γλέζου και του Λάκη Σάντα και ως "ψέμα" η ανακοίνωση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη σήμερα στη Βουλή, ότι πρόκειται να αναρτηθεί πινακίδα με τα ονόματά τους, στο σημείο, από το οποίο κατάφεραν να προσπελάσουν την Ακρόπολη.

Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται η εμμονή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο πρόσωπο της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προφανώς, κάποιος ο οποίος βρίσκεται συστηματικά στον χώρο της Ακρόπολης, γνωρίζει ότι υπάρχει η συγκεκριμένη πινακίδα στο φυλάκιο Μπελβεντέρε, στο φυλάκιο της Σημαίας από το 1982. Οι συντάκτες του δημοσιεύματος, μπρος στη μικροπολιτική τους εμμονή, συμπεριφέρονται ως να μη γνωρίζουν γραφή ή ανάγνωση.

Η Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στην τομεάρχη Πολιτισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή, είπε κατά λέξη τα εξής: "Κλείνοντας, για να μη λέτε πάλι ότι δεν σας ενημέρωσα, σας λέω ότι στην Ακρόπολη, στη βόρεια κλιτύ, θα αναρτηθεί μία πινακίδα με την αναγραφή των δύο ονομάτων του Μανώλη Γλέζου και του Απόστολου Σάντα, στο σημείο από το οποίο κατάφεραν να προσπελάσουν την Ακρόπολη. Γιατί η μακρά ιστορική διάρκεια, η μεγάλη διαχρονία, αυτού του τόπου πρέπει να αναγνωρίζεται και να τιμάται".

Με την ανάρτηση της πινακίδας στο σημείο αυτό της βορείου κλιτύος, όλοι οι επισκέπτες της Ακρόπολης θα πληροφορούνται ότι από εκεί ξεκίνησε η ηρωική πράξη των δύο αγωνιστών, εναντίον των Ναζί, καθώς το Μπελβεντέρε δεν είναι προσβάσιμο σε όλους τους επισκέπτες του μνημείου».

Μενδώνη: Δεν υιοθετήσαμε πρόταση δωρητή για πινακίδα με όνομα υπ. Πολιτισμού

«Καμία πινακίδα δεν αναρτήθηκε και ούτε πρόκειται να αναρτηθεί επί του Βράχου της Ακρόπολης. Στη βόρεια κλιτύ της θα αναρτηθεί μαρμάρινη επιγραφή με δύο ονόματα, του Μανώλη Γλέζου και του Απόστολου Σάντα, στο σημείο από το οποίο κατάφεραν να προσπελάσουν την Ακρόπολη. Γιατί η μακρά ιστορική διάρκεια, η μεγάλη διαχρονία, αυτού του τόπου πρέπει να αναγνωρίζεται και να τιμάται».

Αυτό δήλωσε στη Βουλή η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι θα αναρτηθεί στην Ακρόπολη πινακίδα με το όνομά της, ενώ ταυτόχρονα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον ότι «μετατρέπεται σε στήλη παραπολιτικών και σε επίπεδο μικροπολιτικής και επικοινωνιακής στρέβλωσης ξεπέρασε τον εαυτό του».

Αφορμή ήταν επίκαιρη ερώτηση της τομεάρχου Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Σίας Αναγνωστοπούλου, σχετικά με «με τη σύμβαση δωρεάς του Δημοσίου με το ίδρυμα Ωνάση για τα έργα στην Ακρόπολη».

Η κ. Αναγνωστοπούλου κατηγόρησε την υπουργό Πολιτισμού ότι καθυστέρησε να φέρει προς κύρωση τη σύμβαση στη Βουλή και ότι έσπευσε να κάνει έργα στην Ακρόπολη χωρίς γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ και να αναγράψει το όνομα της σε μαρμάρινη επιγραφή.

«Είναι κρίμα η μικροπολιτική σας να μη σας αφήνει να χαρείτε ένα έργο που το χαίρεται πολύς άλλος κόσμος. Η πραγματικότητα, όσο κι αν εξακολουθείτε να τη διαστρεβλώνετε, είναι ότι στο άρθρο 9 της Σύμβασης μας με το Ίδρυμα Ωνάση γίνεται λόγος ενδεικτικά για μία πινακίδα, η οποία ρητά προβλέπεται ότι δεν είναι η οριστική. Η θέση ενδεικτικά αναφέρεται και δεν είναι η οριστική και δεν αναγράφονται καν οι προδιαγραφές της πινακίδας», αντέτεινε η υπουργός Πολιτισμού και πρoσέθεσε:

«Αναφέρεται ότι το Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του δωρητή να αναφέρεται η δωρεά του σε αντιστοιχία με την πρακτική που ακολουθείται στα δημόσια έργα, στα οποία είθισται να αναγράφεται η πηγή χρηματοδότησής. Η σχετική αναφορά σε εμένα δεν είναι τίποτα άλλο από μια τυπική ευγενική "πρόταση"» εκ μέρους του δωρητή, ότι αποδέχεται στην πινακίδα που μνημονεύει την προσφορά του να υπάρχει αναφορά και στον αρμόδιο εκπρόσωπο της Πολιτείας, ακόμη και ως τρόπου υπόμνησης του χρόνου υλοποίησης του έργου».

Και η κ. Μενδώνη κατέληξε: «Σε κάθε περίπτωση η πραγματικότητα δείχνει ότι η πρόταση δεν υιοθετήθηκε. Καμία πινακίδα δεν αναρτήθηκε και ούτε πρόκειται να αναρτηθεί επί του Βράχου της Ακρόπολης. Η αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος θα αναφέρεται ως εξής: «Ο φωτισμός της Ακρόπολης, ο ανελκυστήρας και οι διαδρομές ΑμεΑ υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ιδρύματος Ωνάση. Η χρηματοδότηση των έργων αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση προς την ελληνική Πολιτεία». Η αναγραφή συνοδεύεται από τα λογότυπα των δύο φορέων».

