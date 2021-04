Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: μέτρα για τις άδειες οδήγησης που “θάφτηκαν” στα ερείπια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται και για τους κατοίκους ποιων περιοχών, αναφορικά με την αντικατάσταση των διπλωμάτων που καταστράφηκαν, λόγω του σεισμού.

Χωρίς την καταβολή παραβόλων θα γίνεται η αντικατάσταση των εντύπων αδειών οδήγησης που χάθηκαν ή καταστράφηκαν σε περιοχές της Λάρισας και των Τρικάλων, λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ειδικότερα, για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης, θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, εξαιρουμένων των σχετικών παραβόλων. Η απόφαση αφορά στις εξής περιοχές:

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Ελασσόνας

Κοινότητα Παλαιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας

Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς

Δήμος Κιλελέρ

Κοινότητα Νίκης της Δημοτικής Ενότητας Αρμενίου

Κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Βουναίνων, Κραννώνος, Κυπαρίσσου, Μικρού Βουνού της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος

Κοινότητα Μοσχοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας

Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου

Δήμος Λαρισαίων

Κοινότητα Φαλάννης της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης

Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας

Κοινότητες 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων

Δήμος Τυρνάβου

Κοινότητες Αμπελώνος και Βρυοτόπου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος

Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δήμος Φαρκαδόνας

Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας

Δημοτική Ενότητα Φαρκαδόνας

Για την απαλλαγή από την καταβολή των παραβόλων απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιπροσθέτως, Δήλωσης σε Αστυνομικό Τμήμα περί απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης (σε πληγείσα από τον σεισμό περιοχή), η οποία απαιτείται να έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως και την 31η Μαΐου 2021.

Οι υπόψη αιτήσεις για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων/απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης δύναται να υποβάλλονται το αργότερο έως και την 30ή Ιουνίου 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Λαγκαδάς: Πατέρας και γιος πέθαναν με διαφορά ωρών

Κυνήγι: δωρεάν η ανανέωση άδειας για το 2021- 2022

Κοζάνη: Εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ