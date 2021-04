Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πρόταση σε Λαντέιλ

Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Τζικ Λαντέιλ.

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε το ενδιαφέρον του για τον Τζοκ Λαντέιλ (25χρ., 2.11μ.) παρότι γνωρίζει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα αφού ο ίδιος θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στο ΝΒΑ.



Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση για διετές συμβόλαιο στον Τζοκ Λαντέιλ, σύμφωνα με το Gazzetta.gr . Ο Αυστραλός φαίνεται πως έχει μείνει ικανοποιημένος, ωστόσο ζήτησε να απαντήσει μετά από δύο εβδομάδες αφού προτεραιότητά του είναι το ΝΒΑ κι όχι η Euroleague.

Ο 25χρονος σέντερ αποτελεί τη βασική όπως οι κινήσεις δείχνουν, επιθυμία του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη θέση του βασικού σέντερ του Ολυμπιακού της επόμενης σεζόν.

Ο Αυστραλός έπαιξε στην Euroleague τη σεζόν 2020-21 αφού αγωνίστηκε σε 25 αγώνες με την Ζαλγκίρις Κάουνας έχοντας 11 πόντους με 64.6% στα δίποντα και 30.2% στα τρίποντα, 4.4 ριμπάουντ, μία ασίστ και 1.2 λάθη. Ο Λαντέιλ εκείνη τη σεζόν αποχώρησε νωρίτερα από το Κάουνας προκείμενου να ψάξει συμβόλαιο στο NBA χωρίς να τα καταφέρει.



Αφού δεν βρήκε αυτό που έψαχνε κατέληξε στο πρωτάθλημα της πατρίδας του το οποίο να σημειώσουμε πως σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως προθάλαμος του ΝΒΑ αφού οι Αμερικανοί το παρακολουθούν στενά.



Ο Τζοκ Λαντέιλ αγωνίζεται στην Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 16.5 πόντους έχοντας 38% στα τρίποντα, 8.2 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.7 κοψίματα.

